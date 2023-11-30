Кому в Тюмени готовы платить зарплату больше 150 тысяч рублей. Скрин

Hh.ru определил самые высокооплачиваемые вакансии в Тюменской области

30 ноября 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Тюменские работодатели разместили на сайте hh.ru более 1,7 тысячи вакансий с зарплатой выше 150 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени готовы платить больше 150 тысяч рублей водителям, дефектоскопистам и руководителям отделов продаж. Такая информация опубликована на сайте рекрутингового агентства hh.ru. «Всего с критерием „зарплата свыше 150 тысяч“ на сайте размещено более 1,7 тысмяч вакансий от тюменских работодателей. Больше всего готовы платить водителю-курьеру с личным авто, дефектоскописту и руководителю отдела продаж», — сообщает портал. Так же известно, что крупный ритейлер готов платить водителю категории Е до 200 тысяч рублей. Столько же предлагают специалисту, который займет должность геодезиста в исследовательском институте. А самой низкооплачиваемой работой на момент публикации является продавец-кассир в бутик известного бренда в одном из торговых центров города. Ему предлагают зарплату всего в 25-33 тысячи рублей.

В Тюмени готовы платить больше 150 тысяч рублей водителям, дефектоскопистам и руководителям отделов продаж. Такая информация опубликована на сайте рекрутингового агентства hh.ru. «Всего с критерием „зарплата свыше 150 тысяч“ на сайте размещено более 1,7 тысмяч вакансий от тюменских работодателей. Больше всего готовы платить водителю-курьеру с личным авто, дефектоскописту и руководителю отдела продаж», — сообщает портал. Так же известно, что крупный ритейлер готов платить водителю категории Е до 200 тысяч рублей. Столько же предлагают специалисту, который займет должность геодезиста в исследовательском институте. А самой низкооплачиваемой работой на момент публикации является продавец-кассир в бутик известного бренда в одном из торговых центров города. Ему предлагают зарплату всего в 25-33 тысячи рублей.