Заместителю президентского фонда в Кургане вручили медаль «За верность присяге». Фото

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Открытие филиала Защитники Отечества. Тюмень , защитники отечества
Замруководителя курганского фонда «Защитники отечества» наградили медалью Союза ветеранов Фото:

Заместителю курганского филиала президентского фонда «Защитники Отечества», подполковнику запаса Владиславу Баженову вручили медаль «За верность присяге». Об этом сообщается в группе регионального фонда.

«Представитель ветеранской общественности Анатолий Попов вручил заместителю руководителя филиала государственного фонда „Защитники Отечества“ по Курганской области, ветерану боевых действий, подполковнику запаса Владиславу Баженову медаль „За верность присяге“. Награждение состоялось в ходе заседания секции ветеранов при председателе Курганского городского Совета ветеранов Владимира Дударева», — говорится в сообщении.

В мероприятии участвовали руководители патриотических ветеранских и общественных организаций Курганской области, а также представители филиала фонда «Защитники Отечества» и военкомата региона. Кроме того, присутствовали военнослужащие СВО и ветераны боевых действий. На заседании обсуждались вопросы оказания помощи участникам спецоперации и членам их семей, а также патриотического воспитания молодежи.

Замруководителю курганского фонда «Защитники отечества» Владиславу Баженову вручили медаль «За верность присяге»
Замруководителю курганского фонда «Защитники отечества» Владиславу Баженову вручили медаль «За верность присяге»
Фото:
Награду от Союза советских офицеров вручил представитель ветеранской общественности Анатолий Попов
Награду от Союза советских офицеров вручил представитель ветеранской общественности Анатолий Попов
Фото:

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Заместителю курганского филиала президентского фонда «Защитники Отечества», подполковнику запаса Владиславу Баженову вручили медаль «За верность присяге». Об этом сообщается в группе регионального фонда. «Представитель ветеранской общественности Анатолий Попов вручил заместителю руководителя филиала государственного фонда „Защитники Отечества“ по Курганской области, ветерану боевых действий, подполковнику запаса Владиславу Баженову медаль „За верность присяге“. Награждение состоялось в ходе заседания секции ветеранов при председателе Курганского городского Совета ветеранов Владимира Дударева», — говорится в сообщении. В мероприятии участвовали руководители патриотических ветеранских и общественных организаций Курганской области, а также представители филиала фонда «Защитники Отечества» и военкомата региона. Кроме того, присутствовали военнослужащие СВО и ветераны боевых действий. На заседании обсуждались вопросы оказания помощи участникам спецоперации и членам их семей, а также патриотического воспитания молодежи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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