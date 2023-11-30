Заместителю президентского фонда в Кургане вручили медаль «За верность присяге». Фото

30 ноября 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Замруководителя курганского фонда «Защитники отечества» наградили медалью Союза ветеранов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Заместителю курганского филиала президентского фонда «Защитники Отечества», подполковнику запаса Владиславу Баженову вручили медаль «За верность присяге». Об этом сообщается в группе регионального фонда. «Представитель ветеранской общественности Анатолий Попов вручил заместителю руководителя филиала государственного фонда „Защитники Отечества“ по Курганской области, ветерану боевых действий, подполковнику запаса Владиславу Баженову медаль „За верность присяге“. Награждение состоялось в ходе заседания секции ветеранов при председателе Курганского городского Совета ветеранов Владимира Дударева», — говорится в сообщении. В мероприятии участвовали руководители патриотических ветеранских и общественных организаций Курганской области, а также представители филиала фонда «Защитники Отечества» и военкомата региона. Кроме того, присутствовали военнослужащие СВО и ветераны боевых действий. На заседании обсуждались вопросы оказания помощи участникам спецоперации и членам их семей, а также патриотического воспитания молодежи. Замруководителю курганского фонда «Защитники отечества» Владиславу Баженову вручили медаль «За верность присяге» Фото: группа «Защитники отечества I Курганская область» в соцсети «ВКонтакте» Награду от Союза советских офицеров вручил представитель ветеранской общественности Анатолий Попов Фото: группа «Защитники отечества I Курганская область» в соцсети «ВКонтакте»

Заместителю курганского филиала президентского фонда «Защитники Отечества», подполковнику запаса Владиславу Баженову вручили медаль «За верность присяге». Об этом сообщается в группе регионального фонда. «Представитель ветеранской общественности Анатолий Попов вручил заместителю руководителя филиала государственного фонда „Защитники Отечества“ по Курганской области, ветерану боевых действий, подполковнику запаса Владиславу Баженову медаль „За верность присяге“. Награждение состоялось в ходе заседания секции ветеранов при председателе Курганского городского Совета ветеранов Владимира Дударева», — говорится в сообщении. В мероприятии участвовали руководители патриотических ветеранских и общественных организаций Курганской области, а также представители филиала фонда «Защитники Отечества» и военкомата региона. Кроме того, присутствовали военнослужащие СВО и ветераны боевых действий. На заседании обсуждались вопросы оказания помощи участникам спецоперации и членам их семей, а также патриотического воспитания молодежи.