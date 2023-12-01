Жительница Миньяра назвала размер компенсации за украденную чиновниками елку

Жительница Миньяра потребовала 200 тысяч рублей у чиновников мэрии за кражу елки
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация на улицах города. Екатеринбург, новогодняя елка, новогоднее оформление, новогодняя иллюминация
Елку спилили без спроса на садовом участке и установили на городской площади Фото:

Жительница Миньяра Челябинской области Елена Шалдина потребовала 200 тысяч рублей в качестве компенсации за украденную чиновниками елку. Об этом она рассказала URA.RU, добавив, что готова идти в суд.

«Я согласна на компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Если без суда не выплатят, то будем обращаться. Юрист и адвокат помогут доказать, что садовый участок был наш», — сообщила URA.RU Елена Шалдина.

Владелица участка сообщила, что эта история стала неожиданностью для нее, поэтому она на встрече с властями района спокойно отреагировала на предложение высадить аллею деревьев в городе либо компенсировать ей потерю дерева на участке другой крупной елкой. Однако сейчас ей сообщили, что дерево стоит более 200 тысяч рублей, поэтому она намерена инициировать взыскание в рублевом эквиваленте.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Миньяра обнаружила ель со своего садового участка на городской площади и обвинила чиновников в краже дерева. Эту ель посадил ее супруг со своим отцом 1 сентября 1982 года. Жители Миньяра потребовали компенсировать хозяйке утрату. Городские власти сослались на санитарную рубку и неоформленные наследниками документы, из-за чего посчитали территорию заброшенной. Журналистка Ксения Собчак хлестко прошлась по местным властям, не стесняясь в выражениях. Глава Ашинского района Вадим Сергеев принес извинения владелице и предложил компенсировать утраченное дерево другим.

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Жительница Миньяра Челябинской области Елена Шалдина потребовала 200 тысяч рублей в качестве компенсации за украденную чиновниками елку. Об этом она рассказала URA.RU, добавив, что готова идти в суд. «Я согласна на компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Если без суда не выплатят, то будем обращаться. Юрист и адвокат помогут доказать, что садовый участок был наш», — сообщила URA.RU Елена Шалдина. Владелица участка сообщила, что эта история стала неожиданностью для нее, поэтому она на встрече с властями района спокойно отреагировала на предложение высадить аллею деревьев в городе либо компенсировать ей потерю дерева на участке другой крупной елкой. Однако сейчас ей сообщили, что дерево стоит более 200 тысяч рублей, поэтому она намерена инициировать взыскание в рублевом эквиваленте. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Миньяра обнаружила ель со своего садового участка на городской площади и обвинила чиновников в краже дерева. Эту ель посадил ее супруг со своим отцом 1 сентября 1982 года. Жители Миньяра потребовали компенсировать хозяйке утрату. Городские власти сослались на санитарную рубку и неоформленные наследниками документы, из-за чего посчитали территорию заброшенной. Журналистка Ксения Собчак хлестко прошлась по местным властям, не стесняясь в выражениях. Глава Ашинского района Вадим Сергеев принес извинения владелице и предложил компенсировать утраченное дерево другим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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