Глава района извинился перед челябинкой, у которой чиновники спилили елку. Фото

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Рейд по пунктам продажи искусственных и натуральных елок. Екатеринбург, елка, шишки, новогодняя елка
Чужая елка будет радовать жителей и гостей города Фото:

Глава Ашинского муниципального района (Челябинская область) Вадим Сергеев встретился с Еленой Шалдиной из Миньяра, у которой местные чиновники спилили елку на садовом участке. Ель теперь стоит на главной площади города. Сергеев принес жительнице извинения за сложившуюся ситуацию

«Встретился с жительницей Миньяра Еленой Шалдиной, у которой спилили елку на садовом участке и установили на площади города. Елене Александровне принес свои извинения за сложившуюся ситуацию. Договорились о компенсационной высадке ели вместо вырубленной или высадке аллеи деревьев в городе вместе с ее семьей», — написал Сергеев в своем telegram-канале.

Глава района отметил, что участок, где была спилена ель, по документам является бесхозным, он нигде не зарегистрирован. Ранее эта была территория садового товарищества, потом хозяин участка скончался, а земля осталась заброшенной.

«Эта информация и ввела в заблуждение администрацию города. Конечно, руководство города это не оправдывает», — добавил Сергеев.

Ксения Собчак также заинтересовалась историей с елкой в Миньяре. Журналистка хлестко прошлась по местным властям, не стесняясь в выражениях. Елку, о которой идет речь, выставили на главной площади Миньяра. Местные власти заявили, что это самая красивая елка за последние годы. Затем выяснилось, что новогоднее дерево было спилено на частном участке в одном из садовых товариществ.

Глава района и жительница Миньяра завершили разговор на позитивной ноте
Глава района и жительница Миньяра завершили разговор на позитивной ноте
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Глава Ашинского муниципального района (Челябинская область) Вадим Сергеев встретился с Еленой Шалдиной из Миньяра, у которой местные чиновники спилили елку на садовом участке. Ель теперь стоит на главной площади города. Сергеев принес жительнице извинения за сложившуюся ситуацию «Встретился с жительницей Миньяра Еленой Шалдиной, у которой спилили елку на садовом участке и установили на площади города. Елене Александровне принес свои извинения за сложившуюся ситуацию. Договорились о компенсационной высадке ели вместо вырубленной или высадке аллеи деревьев в городе вместе с ее семьей», — написал Сергеев в своем telegram-канале. Глава района отметил, что участок, где была спилена ель, по документам является бесхозным, он нигде не зарегистрирован. Ранее эта была территория садового товарищества, потом хозяин участка скончался, а земля осталась заброшенной. «Эта информация и ввела в заблуждение администрацию города. Конечно, руководство города это не оправдывает», — добавил Сергеев. Ксения Собчак также заинтересовалась историей с елкой в Миньяре. Журналистка хлестко прошлась по местным властям, не стесняясь в выражениях. Елку, о которой идет речь, выставили на главной площади Миньяра. Местные власти заявили, что это самая красивая елка за последние годы. Затем выяснилось, что новогоднее дерево было спилено на частном участке в одном из садовых товариществ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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