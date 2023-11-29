Чужая елка будет радовать жителей и гостей города Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Ашинского муниципального района (Челябинская область) Вадим Сергеев встретился с Еленой Шалдиной из Миньяра, у которой местные чиновники спилили елку на садовом участке. Ель теперь стоит на главной площади города. Сергеев принес жительнице извинения за сложившуюся ситуацию

«Встретился с жительницей Миньяра Еленой Шалдиной, у которой спилили елку на садовом участке и установили на площади города. Елене Александровне принес свои извинения за сложившуюся ситуацию. Договорились о компенсационной высадке ели вместо вырубленной или высадке аллеи деревьев в городе вместе с ее семьей», — написал Сергеев в своем telegram-канале.

Глава района отметил, что участок, где была спилена ель, по документам является бесхозным, он нигде не зарегистрирован. Ранее эта была территория садового товарищества, потом хозяин участка скончался, а земля осталась заброшенной.

«Эта информация и ввела в заблуждение администрацию города. Конечно, руководство города это не оправдывает», — добавил Сергеев.

Ксения Собчак также заинтересовалась историей с елкой в Миньяре. Журналистка хлестко прошлась по местным властям, не стесняясь в выражениях. Елку, о которой идет речь, выставили на главной площади Миньяра. Местные власти заявили, что это самая красивая елка за последние годы. Затем выяснилось, что новогоднее дерево было спилено на частном участке в одном из садовых товариществ.

Глава района и жительница Миньяра завершили разговор на позитивной ноте Фото: telegram-канал Вадима Сергеева, https://t.me/sergeev774/383