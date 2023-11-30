30 ноября 2023

Астрономы поспорили, будет ли северное сияние над Тюменью

© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, северное сияние, ямал
Возможно, тюменцы увидят северное сияние около 16:00 2 декабря Фото:

В Тюмени ожидается геомагнитная буря, которая с 78%-й вероятностью приведет к северному сиянию. Об этом URA.RU сообщил астроном, пожелавший остаться анонимным. Однако, местный специалист считает, что тюменцы не увидят это явление.

«Мы прогнозируем вероятность северного сияния в Тюмени в 78%. Самая вероятная возможность его увидеть представится 2 декабря, начиная с 16:00. Продлится оно около получаса. И так как будет уже темнеть, а облачность невысокая, то шанс его увидеть у горожан есть», — сообщил собеседник URA.RU.

В тюменской обсерватории «Старая башня» придерживаются иного мнения. По версии местных специалистов, вероятность появления северного сияния в ближайшие даты невысока.

«Магнитной бури над Тюменью к 16:00 1 декабря не наблюдалось. Есть небольшие вспышки, но пока говорить о северном сиянии рано», — рассказал URA.RU астроном Владимир Куракин.

Ранее в Тюмени геомагнитная буря случалась 5 и 6 ноября. URA.RU размещало фотографии тюменцев, запечатлевших природное явление.

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В Тюмени ожидается геомагнитная буря, которая с 78%-й вероятностью приведет к северному сиянию. Об этом URA.RU сообщил астроном, пожелавший остаться анонимным. Однако, местный специалист считает, что тюменцы не увидят это явление. «Мы прогнозируем вероятность северного сияния в Тюмени в 78%. Самая вероятная возможность его увидеть представится 2 декабря, начиная с 16:00. Продлится оно около получаса. И так как будет уже темнеть, а облачность невысокая, то шанс его увидеть у горожан есть», — сообщил собеседник URA.RU. В тюменской обсерватории «Старая башня» придерживаются иного мнения. По версии местных специалистов, вероятность появления северного сияния в ближайшие даты невысока. «Магнитной бури над Тюменью к 16:00 1 декабря не наблюдалось. Есть небольшие вспышки, но пока говорить о северном сиянии рано», — рассказал URA.RU астроном Владимир Куракин. Ранее в Тюмени геомагнитная буря случалась 5 и 6 ноября. URA.RU размещало фотографии тюменцев, запечатлевших природное явление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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