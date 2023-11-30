Астрономы поспорили, будет ли северное сияние над Тюменью

01 декабря 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Возможно, тюменцы увидят северное сияние около 16:00 2 декабря Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Тюмени ожидается геомагнитная буря, которая с 78%-й вероятностью приведет к северному сиянию. Об этом URA.RU сообщил астроном, пожелавший остаться анонимным. Однако, местный специалист считает, что тюменцы не увидят это явление. «Мы прогнозируем вероятность северного сияния в Тюмени в 78%. Самая вероятная возможность его увидеть представится 2 декабря, начиная с 16:00. Продлится оно около получаса. И так как будет уже темнеть, а облачность невысокая, то шанс его увидеть у горожан есть», — сообщил собеседник URA.RU. В тюменской обсерватории «Старая башня» придерживаются иного мнения. По версии местных специалистов, вероятность появления северного сияния в ближайшие даты невысока. «Магнитной бури над Тюменью к 16:00 1 декабря не наблюдалось. Есть небольшие вспышки, но пока говорить о северном сиянии рано», — рассказал URA.RU астроном Владимир Куракин. Ранее в Тюмени геомагнитная буря случалась 5 и 6 ноября. URA.RU размещало фотографии тюменцев, запечатлевших природное явление.

В Тюмени ожидается геомагнитная буря, которая с 78%-й вероятностью приведет к северному сиянию. Об этом URA.RU сообщил астроном, пожелавший остаться анонимным. Однако, местный специалист считает, что тюменцы не увидят это явление. «Мы прогнозируем вероятность северного сияния в Тюмени в 78%. Самая вероятная возможность его увидеть представится 2 декабря, начиная с 16:00. Продлится оно около получаса. И так как будет уже темнеть, а облачность невысокая, то шанс его увидеть у горожан есть», — сообщил собеседник URA.RU. В тюменской обсерватории «Старая башня» придерживаются иного мнения. По версии местных специалистов, вероятность появления северного сияния в ближайшие даты невысока. «Магнитной бури над Тюменью к 16:00 1 декабря не наблюдалось. Есть небольшие вспышки, но пока говорить о северном сиянии рано», — рассказал URA.RU астроном Владимир Куракин. Ранее в Тюмени геомагнитная буря случалась 5 и 6 ноября. URA.RU размещало фотографии тюменцев, запечатлевших природное явление.