Астрономы поспорили, будет ли северное сияние над Тюменью

В Тюмени ожидается геомагнитная буря, которая с 78%-й вероятностью приведет к северному сиянию. Об этом URA.RU сообщил астроном, пожелавший остаться анонимным. Однако, местный специалист считает, что тюменцы не увидят это явление.
«Мы прогнозируем вероятность северного сияния в Тюмени в 78%. Самая вероятная возможность его увидеть представится 2 декабря, начиная с 16:00. Продлится оно около получаса. И так как будет уже темнеть, а облачность невысокая, то шанс его увидеть у горожан есть», — сообщил собеседник URA.RU.
В тюменской обсерватории «Старая башня» придерживаются иного мнения. По версии местных специалистов, вероятность появления северного сияния в ближайшие даты невысока.
«Магнитной бури над Тюменью к 16:00 1 декабря не наблюдалось. Есть небольшие вспышки, но пока говорить о северном сиянии рано», — рассказал URA.RU астроном Владимир Куракин.
Ранее в Тюмени геомагнитная буря случалась 5 и 6 ноября. URA.RU размещало фотографии тюменцев, запечатлевших природное явление.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.