Фирма застройщика Баскаля из Кургана требует миллионы с иностранного бизнесмена

Курганская компания «Пораблок», которой владеет застройщик Владимир Баскаль, взыскивает с бизнесмена из Казахстана свыше 10 млн рублей. Об этом говорится в судебных материалах.
«ООО „Пораблок“ взыскивает с ИП Тагиев Т.Ф. 10 миллионов 279 тысяч рублей. Иностранный предприниматель зарегистрирован в городе Кокшетау в Казахстане», — указано в материалах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Курганской области.
В судебных материалах говорится, что, по Киевскому соглашению от 1992 года, страны Содружества независимых государств (СНГ) должны оказывать друг другу правовую поддержку. Арбитражный суд Курганской области направил материалы по иску фирмы Баскаля к ИП Тагиев в Акмолинский областной суд Казахстана.
По данным ресурса Kokshe.biz, ИП Тагиев Т.Ф. занимается производством керамической плитки и облицовочного кирпича. ООО «Пораблок» выпускает газобетонные блоки на немецком оборудовании.
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