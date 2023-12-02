02 декабря 2023
01 декабря 2023

В Курганской области разрешили движение на нескольких дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, обочина, трасса, дорога, грязь на дорогах
В Курганской области открыли проезд по некоторым региональным дорогам Фото:

В Курганской области 3 декабря с 15:30 частично сняли ограничение на движение по некоторым региональным дорогам. Об этом сообщили представители УГИБДД МВД России по региону в соцсети «ВКонтакте».

«Движение пассажирского транспорта (автобусов) и грузовых транспортных средств восстановлено на нескольких региональных дорогах. Проезд разрешен с 15 часов 30 минут 3 декабря», — говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции, проезд разрешен по дорогам: Курган-Куртамыш-Целинное (участок Курган-Куртамыш), Курган-Звериноголовское (до границы Казахстана), Курган-Половинное-Воскресенское до границы Казахстана, Лебяжье-Мокроусово-Щигры до границы Тюменской области. Ограничение движения по федеральным трассам в Курганской области продолжает действовать.

Ранее на трассах Курганской области до 20:00 3 декабря были продлены ограничения дорожного движения из-за мокрого снега и гололеда. Время окончания ограничений движения может быть изменено из-за неблагоприятных погодных условий.

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В Курганской области 3 декабря с 15:30 частично сняли ограничение на движение по некоторым региональным дорогам. Об этом сообщили представители УГИБДД МВД России по региону в соцсети «ВКонтакте». «Движение пассажирского транспорта (автобусов) и грузовых транспортных средств восстановлено на нескольких региональных дорогах. Проезд разрешен с 15 часов 30 минут 3 декабря», — говорится в сообщении. По данным Госавтоинспекции, проезд разрешен по дорогам: Курган-Куртамыш-Целинное (участок Курган-Куртамыш), Курган-Звериноголовское (до границы Казахстана), Курган-Половинное-Воскресенское до границы Казахстана, Лебяжье-Мокроусово-Щигры до границы Тюменской области. Ограничение движения по федеральным трассам в Курганской области продолжает действовать. Ранее на трассах Курганской области до 20:00 3 декабря были продлены ограничения дорожного движения из-за мокрого снега и гололеда. Время окончания ограничений движения может быть изменено из-за неблагоприятных погодных условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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