В Курганской области разрешили движение на нескольких дорогах

В Курганской области 3 декабря с 15:30 частично сняли ограничение на движение по некоторым региональным дорогам. Об этом сообщили представители УГИБДД МВД России по региону в соцсети «ВКонтакте».
«Движение пассажирского транспорта (автобусов) и грузовых транспортных средств восстановлено на нескольких региональных дорогах. Проезд разрешен с 15 часов 30 минут 3 декабря», — говорится в сообщении.
По данным Госавтоинспекции, проезд разрешен по дорогам: Курган-Куртамыш-Целинное (участок Курган-Куртамыш), Курган-Звериноголовское (до границы Казахстана), Курган-Половинное-Воскресенское до границы Казахстана, Лебяжье-Мокроусово-Щигры до границы Тюменской области. Ограничение движения по федеральным трассам в Курганской области продолжает действовать.
Ранее на трассах Курганской области до 20:00 3 декабря были продлены ограничения дорожного движения из-за мокрого снега и гололеда. Время окончания ограничений движения может быть изменено из-за неблагоприятных погодных условий.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.