03 декабря 2023
02 декабря 2023

У тюменцев резко повысился интерес к криптобиржам

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы в шесть раз больше стали интересоваться криптобиржами Фото:

У тюменцев во втором полугодии в шесть раз увеличился интерес к криптобиржам. Об этом сообщили аналитики «МегаФона».

«С января по июнь 2023 год интерес тюменцев к криптобиржам снизился на 46% по сравнению с тем же периодом 2022 года. А уже во второй половине года жители региона обращались к таким ресурсам чаще: мобильный трафик увеличился в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — передают результаты исследования журналисты РБК Тюмень.

Интерес тюменцев к криптокошельком весной этого года снизился на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В мае трафик упал на 76% по сравнению с началом года. Однако сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова отметила, что до конца года уровень интереса к криптовалютам продолжит меняться. Это связано с законодательным регулированием криптобирж, а также с сопротивлением этих процессов в разных странах, уточнила эксперт.

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У тюменцев во втором полугодии в шесть раз увеличился интерес к криптобиржам. Об этом сообщили аналитики «МегаФона». «С января по июнь 2023 год интерес тюменцев к криптобиржам снизился на 46% по сравнению с тем же периодом 2022 года. А уже во второй половине года жители региона обращались к таким ресурсам чаще: мобильный трафик увеличился в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — передают результаты исследования журналисты РБК Тюмень. Интерес тюменцев к криптокошельком весной этого года снизился на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В мае трафик упал на 76% по сравнению с началом года. Однако сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова отметила, что до конца года уровень интереса к криптовалютам продолжит меняться. Это связано с законодательным регулированием криптобирж, а также с сопротивлением этих процессов в разных странах, уточнила эксперт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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