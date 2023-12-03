У тюменцев резко повысился интерес к криптобиржам

04 декабря 2023 в 07:34 Размер текста - 17 +

Тюменцы в шесть раз больше стали интересоваться криптобиржами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU У тюменцев во втором полугодии в шесть раз увеличился интерес к криптобиржам. Об этом сообщили аналитики «МегаФона». «С января по июнь 2023 год интерес тюменцев к криптобиржам снизился на 46% по сравнению с тем же периодом 2022 года. А уже во второй половине года жители региона обращались к таким ресурсам чаще: мобильный трафик увеличился в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — передают результаты исследования журналисты РБК Тюмень. Интерес тюменцев к криптокошельком весной этого года снизился на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В мае трафик упал на 76% по сравнению с началом года. Однако сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова отметила, что до конца года уровень интереса к криптовалютам продолжит меняться. Это связано с законодательным регулированием криптобирж, а также с сопротивлением этих процессов в разных странах, уточнила эксперт.

У тюменцев во втором полугодии в шесть раз увеличился интерес к криптобиржам. Об этом сообщили аналитики «МегаФона». «С января по июнь 2023 год интерес тюменцев к криптобиржам снизился на 46% по сравнению с тем же периодом 2022 года. А уже во второй половине года жители региона обращались к таким ресурсам чаще: мобильный трафик увеличился в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — передают результаты исследования журналисты РБК Тюмень. Интерес тюменцев к криптокошельком весной этого года снизился на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В мае трафик упал на 76% по сравнению с началом года. Однако сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова отметила, что до конца года уровень интереса к криптовалютам продолжит меняться. Это связано с законодательным регулированием криптобирж, а также с сопротивлением этих процессов в разных странах, уточнила эксперт.