Эксперт раскрыла, как жители Тюменской области относятся к криптовалюте

Финансовый консультант Волкова: жители Тюменской области стали меньше вкладывать в криптовалюту

27 июня 2023 в 07:44 Размер текста - 17 +

Снижение интереса к криптовалютам вызвано негативным новостями в СМИ, уверена Волкова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Интерес жителей Тюменской области к криптовалюте в мае упал на 76% по сравнению с началом года. Сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова объяснила это общим новостным фоном, негативно влияющим на спрос данного вида инвестиций. «Интерес тюменцев к криптокошельком весной 2023 года снизился на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., а в мае трафик упал на 76% по сравнению с началом года. СМИ пестрели заголовками о возможном дефолте в США. Но с того момента, как размер госдолга был повышен, ситуация разрешилась, и многие стали обращаться в привычные активы, тот же доллар. Внимание к криптовалютам, естественно, снизилось. Есть еще один важный фактор снижения курса криптовалют — это глобальные процессы по регулированию криптоактивов на законодательном уровне и периодически возникающие негативные новости по поводу судебных процессов», — сообщила эксперт журналистам РБК-Тюмень. Волкова отметила, что до конца 2023 года уровень интереса к криптовалютам продолжит меняться. Это связано с законодательным регулированием криптобирж и, одновременно, сопротивление этим процессам в разных странах. В России в ближайшее время планируется принятие четырех законопроектов, регулирующих взаимодействие физлиц и бизнеса с криптовалютой. Ранее URA.RU сообщало, что регулировать отрасль криптовалют в России в ближайшем будущем, скорее всего, будет Федеральная налоговая служба (ФНС). Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев рассказал, что разработана концепция, по которой ведомство будет принимать декларации людей об их «кошельках» и транзакциях, соответственно и регулирование отрасли перейдет к ним. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Интерес жителей Тюменской области к криптовалюте в мае упал на 76% по сравнению с началом года. Сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова объяснила это общим новостным фоном, негативно влияющим на спрос данного вида инвестиций. «Интерес тюменцев к криптокошельком весной 2023 года снизился на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., а в мае трафик упал на 76% по сравнению с началом года. СМИ пестрели заголовками о возможном дефолте в США. Но с того момента, как размер госдолга был повышен, ситуация разрешилась, и многие стали обращаться в привычные активы, тот же доллар. Внимание к криптовалютам, естественно, снизилось. Есть еще один важный фактор снижения курса криптовалют — это глобальные процессы по регулированию криптоактивов на законодательном уровне и периодически возникающие негативные новости по поводу судебных процессов», — сообщила эксперт журналистам РБК-Тюмень. Волкова отметила, что до конца 2023 года уровень интереса к криптовалютам продолжит меняться. Это связано с законодательным регулированием криптобирж и, одновременно, сопротивление этим процессам в разных странах. В России в ближайшее время планируется принятие четырех законопроектов, регулирующих взаимодействие физлиц и бизнеса с криптовалютой. Ранее URA.RU сообщало, что регулировать отрасль криптовалют в России в ближайшем будущем, скорее всего, будет Федеральная налоговая служба (ФНС). Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев рассказал, что разработана концепция, по которой ведомство будет принимать декларации людей об их «кошельках» и транзакциях, соответственно и регулирование отрасли перейдет к ним.