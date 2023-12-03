03 декабря 2023
02 декабря 2023

В тюменской больнице запретили посещать больных в стационаре

В областной больнице №3 Тобольска ввели масочный режим и ограничили посещения
© Служба новостей «URA.RU»
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Родственников больных в стационар не пускают Фото:

В Областной больнице №3 Тобольска введен масочный режим и запрещено посещение больных в стационарах. Об этом сообщили в администрации учреждения.

«В целях профилактики роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в здании стационара Областной больницы № 3 (3Б мкрн, 24) вводится масочный режим и ограничительные меры. С 4 декабря посещение пациентов запрещается. Исключение — посещение тяжелобольных, при согласовании с завотделением и заместителем главного врача по медицинской части», — сообщили URA.RU в ОБ №3.

Посетители обязательно должны носить маски. Те, кто не может попасть в учреждение и увидеть своих близких, все еще могут передавать им необходимые вещи. Это можно сделать через администратора.

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В Областной больнице №3 Тобольска введен масочный режим и запрещено посещение больных в стационарах. Об этом сообщили в администрации учреждения. «В целях профилактики роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в здании стационара Областной больницы № 3 (3Б мкрн, 24) вводится масочный режим и ограничительные меры. С 4 декабря посещение пациентов запрещается. Исключение — посещение тяжелобольных, при согласовании с завотделением и заместителем главного врача по медицинской части», — сообщили URA.RU в ОБ №3. Посетители обязательно должны носить маски. Те, кто не может попасть в учреждение и увидеть своих близких, все еще могут передавать им необходимые вещи. Это можно сделать через администратора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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