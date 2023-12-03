Из тюменских магазинов исчезла индейка

С прилавков тюменских магазинов исчезло мясо индейки. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в редакцию.
«Пришли в ближайший супермаркет. Там была курица, но теперь не стало индейки. Продавцы в магазине сказали, что ее нет уже неделю», — сообщили горожане.
Другие тюменцы сообщили о том, что некоторые местные заведения в своих блюдах, где есть индейка, заменили ее на курицу. При этом на цене нововведения никак не отразились.
Корреспондент URA.RU промониторил популярные супермаркеты Тюмени и только в единичных из них были обнаружены остатки мяса индейки. Так в магазине «Пятерочка», «Магнит» и «Монетка» в наличии был только фарш и полуфабрикаты из птицы.
Агентство направило запрос в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Ранее из тюменских магазинов исчезло мясо курицы. Вслед за дефицитом последовало и рост цен, в том числе и на яйца.
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