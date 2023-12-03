03 декабря 2023

Из тюменских магазинов исчезла индейка

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый ресторан «Сибиряне» за несколько дней до открытия. Екатеринбург, еда, мясо, индейка
Некоторые тюменские заведения вынуждены заменять индейку на курицу в своем меню Фото:

С прилавков тюменских магазинов исчезло мясо индейки. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в редакцию.

«Пришли в ближайший супермаркет. Там была курица, но теперь не стало индейки. Продавцы в магазине сказали, что ее нет уже неделю», — сообщили горожане.

Другие тюменцы сообщили о том, что некоторые местные заведения в своих блюдах, где есть индейка, заменили ее на курицу. При этом на цене нововведения никак не отразились.

Корреспондент URA.RU промониторил популярные супермаркеты Тюмени и только в единичных из них были обнаружены остатки мяса индейки. Так в магазине «Пятерочка», «Магнит» и «Монетка» в наличии был только фарш и полуфабрикаты из птицы.

Агентство направило запрос в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее из тюменских магазинов исчезло мясо курицы. Вслед за дефицитом последовало и рост цен, в том числе и на яйца.

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С прилавков тюменских магазинов исчезло мясо индейки. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в редакцию. «Пришли в ближайший супермаркет. Там была курица, но теперь не стало индейки. Продавцы в магазине сказали, что ее нет уже неделю», — сообщили горожане. Другие тюменцы сообщили о том, что некоторые местные заведения в своих блюдах, где есть индейка, заменили ее на курицу. При этом на цене нововведения никак не отразились. Корреспондент URA.RU промониторил популярные супермаркеты Тюмени и только в единичных из них были обнаружены остатки мяса индейки. Так в магазине «Пятерочка», «Магнит» и «Монетка» в наличии был только фарш и полуфабрикаты из птицы. Агентство направило запрос в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее из тюменских магазинов исчезло мясо курицы. Вслед за дефицитом последовало и рост цен, в том числе и на яйца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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