Когда в Тюмени уберут электросамокаты

В Тюмени уберут электросамокаты с наступлением заморозков
Годом ранее прокатный сезон закончился 15 октября
Годом ранее прокатный сезон закончился 15 октября

С улиц Тюмени электросамокаты начнут убирать с наступлением сильных заморозков и образованием наледи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе кикшеринговой компании «МТС Юрент».

«Дата окончания сезона зависит от погодных условий. Как только погода изменится и станет небезопасной для поездок (сильные ночные заморозки и, как следствие, наледь) — будем уходить на зимовку», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Годом ранее прокатный сезон закончился 15 октября. К 25 октября все электросамокаты с улиц города убрали.

