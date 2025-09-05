Когда в Тюмени уберут электросамокаты

Годом ранее прокатный сезон закончился 15 октября
С улиц Тюмени электросамокаты начнут убирать с наступлением сильных заморозков и образованием наледи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе кикшеринговой компании «МТС Юрент».
«Дата окончания сезона зависит от погодных условий. Как только погода изменится и станет небезопасной для поездок (сильные ночные заморозки и, как следствие, наледь) — будем уходить на зимовку», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Годом ранее прокатный сезон закончился 15 октября. К 25 октября все электросамокаты с улиц города убрали.
