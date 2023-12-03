При какой температуре отменяют занятия в школах Кургана. Скрин

В Кургане отменять школьные занятия начнут при температуре -26 градусов

04 декабря 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Младшеклассники не пойдут в школу при морозе от -25 градусов с ветром Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцам напомнили о погодных условиях, при которых отменяются занятия в школах для учеников разных классов. Уроки в учебных заведениях начнут отменять при температуре -26 градусов. Таблицу опубликовал департамент образования и науки Курганской области. «Для учеников с 1 по 4 классы занятия в школе отменяются при температуре -29 градусов без ветра, при -28 градусов при скорости ветра до пяти метров в секунду, пи -26 градусов при скорости ветра пять метров в секунду и более», — указано в таблице. Для старшеклассников уроки отменяются при температуре от -30 градусов с ветром. URA.RU писало, что в Курганскую область после потепления придут 30-градусные морозы. По данным курганского ЦГМС, ночью 7 декабря в регионе ожидается -28,-33 градусов, днем -26,-31 и слабый ветер. Температурная школа погодных условий, при которых отменяют занятия в школах Кургана и области Таблица: департамент образования и науки Курганской области

Курганцам напомнили о погодных условиях, при которых отменяются занятия в школах для учеников разных классов. Уроки в учебных заведениях начнут отменять при температуре -26 градусов. Таблицу опубликовал департамент образования и науки Курганской области. «Для учеников с 1 по 4 классы занятия в школе отменяются при температуре -29 градусов без ветра, при -28 градусов при скорости ветра до пяти метров в секунду, пи -26 градусов при скорости ветра пять метров в секунду и более», — указано в таблице. Для старшеклассников уроки отменяются при температуре от -30 градусов с ветром. URA.RU писало, что в Курганскую область после потепления придут 30-градусные морозы. По данным курганского ЦГМС, ночью 7 декабря в регионе ожидается -28,-33 градусов, днем -26,-31 и слабый ветер.