03 декабря 2023

При какой температуре отменяют занятия в школах Кургана. Скрин

В Кургане отменять школьные занятия начнут при температуре -26 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Младшеклассники не пойдут в школу при морозе от -25 градусов с ветром Фото:

Курганцам напомнили о погодных условиях, при которых отменяются занятия в школах для учеников разных классов. Уроки в учебных заведениях начнут отменять при температуре -26 градусов. Таблицу опубликовал департамент образования и науки Курганской области.

«Для учеников с 1 по 4 классы занятия в школе отменяются при температуре -29 градусов без ветра, при -28 градусов при скорости ветра до пяти метров в секунду, пи -26 градусов при скорости ветра пять метров в секунду и более», — указано в таблице. Для старшеклассников уроки отменяются при температуре от -30 градусов с ветром.

URA.RU писало, что в Курганскую область после потепления придут 30-градусные морозы. По данным курганского ЦГМС, ночью 7 декабря в регионе ожидается -28,-33 градусов, днем -26,-31 и слабый ветер.

Температурная школа погодных условий, при которых отменяют занятия в школах Кургана и области
Температурная школа погодных условий, при которых отменяют занятия в школах Кургана и области

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Курганцам напомнили о погодных условиях, при которых отменяются занятия в школах для учеников разных классов. Уроки в учебных заведениях начнут отменять при температуре -26 градусов. Таблицу опубликовал департамент образования и науки Курганской области. «Для учеников с 1 по 4 классы занятия в школе отменяются при температуре -29 градусов без ветра, при -28 градусов при скорости ветра до пяти метров в секунду, пи -26 градусов при скорости ветра пять метров в секунду и более», — указано в таблице. Для старшеклассников уроки отменяются при температуре от -30 градусов с ветром. URA.RU писало, что в Курганскую область после потепления придут 30-градусные морозы. По данным курганского ЦГМС, ночью 7 декабря в регионе ожидается -28,-33 градусов, днем -26,-31 и слабый ветер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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