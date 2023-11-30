В Курган идут 30-градусные морозы. Скрин

01 декабря 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Синоптики обещают сильное похолодание в Курганской области с седьмого декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане после потепления ожидаются 30-градусные морозы. Такой прогноз дали синоптики сервиса Gismeteo. Первые морозы от -29 градусов ожидаются уже с седьмого декабря. «На территории Курганской области в четверг 7 декабря ясная погода. Температура воздуха ночью 29 градусов ниже нуля. Температура днем поднимется до 23 градусов. Ночью 8 декабря будет до -31 градусов», — сообщается на сайте сервиса о погоде. Также, седьмого декабря ожидается небольшой снег. По данным «Яндекс Погода», в Кургане днем в эти дни ожидается температура от 23-29 градусов ниже нуля. Восьмого декабря ночью столбик термометра уже будет показывать до минус 24. Ранее URA.RU писало, что синоптик-любитель Илья Винштейн спрогнозировал холодную зиму в Курганской области. Он ожидает, что среднесезонная температура зимой в Кургане составит -15,5 градусов, что ниже нормы и отмечает, что вероятность теплой погоды «крайне мала». В Курган придут 30-градусные морозы Сайт Gismeteo: https://www.gismeteo.ru/weather-kurgan-4569/10-days/ Первые морозы от -29 градусов ожидаются уже с седьмого декабря Сайт Gismeteo: https://www.gismeteo.ru/weather-kurgan-4569/10-days/

В Кургане после потепления ожидаются 30-градусные морозы. Такой прогноз дали синоптики сервиса Gismeteo. Первые морозы от -29 градусов ожидаются уже с седьмого декабря. «На территории Курганской области в четверг 7 декабря ясная погода. Температура воздуха ночью 29 градусов ниже нуля. Температура днем поднимется до 23 градусов. Ночью 8 декабря будет до -31 градусов», — сообщается на сайте сервиса о погоде. Также, седьмого декабря ожидается небольшой снег. По данным «Яндекс Погода», в Кургане днем в эти дни ожидается температура от 23-29 градусов ниже нуля. Восьмого декабря ночью столбик термометра уже будет показывать до минус 24. Ранее URA.RU писало, что синоптик-любитель Илья Винштейн спрогнозировал холодную зиму в Курганской области. Он ожидает, что среднесезонная температура зимой в Кургане составит -15,5 градусов, что ниже нормы и отмечает, что вероятность теплой погоды «крайне мала».