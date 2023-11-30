30 ноября 2023

В Курган идут 30-градусные морозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, зима, мороз, холод
Синоптики обещают сильное похолодание в Курганской области с седьмого декабря Фото:

В Кургане после потепления ожидаются 30-градусные морозы. Такой прогноз дали синоптики сервиса Gismeteo. Первые морозы от -29 градусов ожидаются уже с седьмого декабря.

«На территории Курганской области в четверг 7 декабря ясная погода. Температура воздуха ночью 29 градусов ниже нуля. Температура днем поднимется до 23 градусов. Ночью 8 декабря будет до -31 градусов», — сообщается на сайте сервиса о погоде. Также, седьмого декабря ожидается небольшой снег.

По данным «Яндекс Погода», в Кургане днем в эти дни ожидается температура от 23-29 градусов ниже нуля. Восьмого декабря ночью столбик термометра уже будет показывать до минус 24.

Ранее URA.RU писало, что синоптик-любитель Илья Винштейн спрогнозировал холодную зиму в Курганской области. Он ожидает, что среднесезонная температура зимой в Кургане составит -15,5 градусов, что ниже нормы и отмечает, что вероятность теплой погоды «крайне мала».

В Курган придут 30-градусные морозы
В Курган придут 30-градусные морозы
Первые морозы от -29 градусов ожидаются уже с седьмого декабря
Первые морозы от -29 градусов ожидаются уже с седьмого декабря

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В Кургане после потепления ожидаются 30-градусные морозы. Такой прогноз дали синоптики сервиса Gismeteo. Первые морозы от -29 градусов ожидаются уже с седьмого декабря. «На территории Курганской области в четверг 7 декабря ясная погода. Температура воздуха ночью 29 градусов ниже нуля. Температура днем поднимется до 23 градусов. Ночью 8 декабря будет до -31 градусов», — сообщается на сайте сервиса о погоде. Также, седьмого декабря ожидается небольшой снег. По данным «Яндекс Погода», в Кургане днем в эти дни ожидается температура от 23-29 градусов ниже нуля. Восьмого декабря ночью столбик термометра уже будет показывать до минус 24. Ранее URA.RU писало, что синоптик-любитель Илья Винштейн спрогнозировал холодную зиму в Курганской области. Он ожидает, что среднесезонная температура зимой в Кургане составит -15,5 градусов, что ниже нормы и отмечает, что вероятность теплой погоды «крайне мала».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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