Тюменский рок-музыкант Ник Рок-н-ролл работает над новым альбомом

04 декабря 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Новый альбом «Ник» выйдет в марте, а операция музыканту предстоит в январе Фото: Александр Мамаев © URA.RU Знаменитому тюменскому рок-музыканту Нику Рок-н-роллу (Николай Кунцевич), который долгое время прожил в Тюмени и руководил рок-центром «Белый кот», предстоит сложная операция на сосудах. Как сообщил Николай Кунцевич URA.RU, несмотря на постоянные обследования он продолжает работу над новым альбомом «Ник», который выйдет в марте. «Концертов не будет в ближайшее время, но я работаю над новым альбомом „Ник“, который выйдет через четыре месяца. Он о том подростке, который когда-то кривлялся перед зеркалом и представлял себя музыкантом. Операция мне предстоит сложная, это сосуды, это бляшки, это стентирование. Она будет в январе, в Москве. Настроения это не прибавляет, и я готов к любому исходу. Хотя я не фаталист», — сообщил URA.RU Николай Кунцевич. Благодаря Нику Рок-н-роллу в Тюмени проходили рок-фестивали, в частности «Сирин» — фестиваль женских рок-групп. Сейчас музыканту 63 года. Кроме записи альбома, Ник принимает участие в съемках документального фильма о своем периоде жизни во Владивостоке.

Знаменитому тюменскому рок-музыканту Нику Рок-н-роллу (Николай Кунцевич), который долгое время прожил в Тюмени и руководил рок-центром «Белый кот», предстоит сложная операция на сосудах. Как сообщил Николай Кунцевич URA.RU, несмотря на постоянные обследования он продолжает работу над новым альбомом «Ник», который выйдет в марте. «Концертов не будет в ближайшее время, но я работаю над новым альбомом „Ник“, который выйдет через четыре месяца. Он о том подростке, который когда-то кривлялся перед зеркалом и представлял себя музыкантом. Операция мне предстоит сложная, это сосуды, это бляшки, это стентирование. Она будет в январе, в Москве. Настроения это не прибавляет, и я готов к любому исходу. Хотя я не фаталист», — сообщил URA.RU Николай Кунцевич. Благодаря Нику Рок-н-роллу в Тюмени проходили рок-фестивали, в частности «Сирин» — фестиваль женских рок-групп. Сейчас музыканту 63 года. Кроме записи альбома, Ник принимает участие в съемках документального фильма о своем периоде жизни во Владивостоке.