Школьники Кургана из-за морозов могут остаться дома седьмого и восьмого декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школах Кургана могут отменить очные занятия для учеников из-за морозов до -35 градусов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, сопоставивший таблицу отмены занятий с прогнозом погоды сервисов Gismeteo и «Яндекс Погода» на ближайшие дни.

«На территории Кургана в четверг 7 декабря температура воздуха ночью 32 градуса ниже нуля. Температура днем поднимется до -29 градусов. Ветер порывами до 7 м/c. Утром 8 декабря ожидается температура воздуха до -36 градусов. Ветер 1-3 м/», — указано на сайте сервиса о погоде. По данным «Яндекс Погода», в Кургане утром в четверг ожидается температура 30 градусов ниже нуля с ветром до двух метров в секунду. Восьмого декабря утром будет до минус 35 с небольшим ветром.

Согласно таблице, которую публиковал департамент образования и науки Курганской области, для учеников с 1 по 4 классы занятия в школе отменяются при температуре -29 градусов без ветра, при -28 градусов и скорости ветра до пяти метров в секунду, и при -25 градусов с ветром пять метров в секунду и более. Для старшеклассников уроки отменяются при температуре от -30 градусов с ветром. Таким образом занятия могут быть отменены в четверг, пятницу, а также в понедельник 11 декабря, когда температура составит до -37 градусов.

Ранее URA.RU писало, что курганцам напомнили о погодных условиях, при которых отменяются занятия в школах для учеников разных классов. Сообщалось, что младшеклассники не пойдут в школу при морозе от -25 градусов с ветром.

По данным «Яндекс Погоды» на днях температура воздуха может опуститься до минус 35 градусов Скрин: сайт «Яндекс Погода»; https://yandex.ru/pogoda/

Температурная школа погодных условий, при которых отменяют занятия в школах Кургана и области Таблица: департамент образования и науки Курганской области

Gismeteo прогнозирует морозы в четверг, пятницу, а также в понедельник 11 декабря Скрин: сайт Gismeteo; https://www.gismeteo.ru/weather-kurgan-4569/10-days/