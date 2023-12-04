04 декабря 2023

В Кургане первые отмены занятий в школах могут начаться в четверг. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, дети, школьники, мальчики, ученики, школьный рюкзак
Школьники Кургана из-за морозов могут остаться дома седьмого и восьмого декабря Фото:

В школах Кургана могут отменить очные занятия для учеников из-за морозов до -35 градусов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, сопоставивший таблицу отмены занятий с прогнозом погоды сервисов Gismeteo и «Яндекс Погода» на ближайшие дни.

«На территории Кургана в четверг 7 декабря температура воздуха ночью 32 градуса ниже нуля. Температура днем поднимется до -29 градусов. Ветер порывами до 7 м/c. Утром 8 декабря ожидается температура воздуха до -36 градусов. Ветер 1-3 м/», — указано на сайте сервиса о погоде. По данным «Яндекс Погода», в Кургане утром в четверг ожидается температура 30 градусов ниже нуля с ветром до двух метров в секунду. Восьмого декабря утром будет до минус 35 с небольшим ветром.

Согласно таблице, которую публиковал департамент образования и науки Курганской области, для учеников с 1 по 4 классы занятия в школе отменяются при температуре -29 градусов без ветра, при -28 градусов и скорости ветра до пяти метров в секунду, и при -25 градусов с ветром пять метров в секунду и более. Для старшеклассников уроки отменяются при температуре от -30 градусов с ветром. Таким образом занятия могут быть отменены в четверг, пятницу, а также в понедельник 11 декабря, когда температура составит до -37 градусов.

Ранее URA.RU писало, что курганцам напомнили о погодных условиях, при которых отменяются занятия в школах для учеников разных классов. Сообщалось, что младшеклассники не пойдут в школу при морозе от -25 градусов с ветром.

По данным «Яндекс Погоды» на днях температура воздуха может опуститься до минус 35 градусов
По данным «Яндекс Погоды» на днях температура воздуха может опуститься до минус 35 градусов
Температурная школа погодных условий, при которых отменяют занятия в школах Кургана и области
Температурная школа погодных условий, при которых отменяют занятия в школах Кургана и области
Gismeteo прогнозирует морозы в четверг, пятницу, а также в понедельник 11 декабря
Gismeteo прогнозирует морозы в четверг, пятницу, а также в понедельник 11 декабря
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школах Кургана могут отменить очные занятия для учеников из-за морозов до -35 градусов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, сопоставивший таблицу отмены занятий с прогнозом погоды сервисов Gismeteo и «Яндекс Погода» на ближайшие дни. «На территории Кургана в четверг 7 декабря температура воздуха ночью 32 градуса ниже нуля. Температура днем поднимется до -29 градусов. Ветер порывами до 7 м/c. Утром 8 декабря ожидается температура воздуха до -36 градусов. Ветер 1-3 м/», — указано на сайте сервиса о погоде. По данным «Яндекс Погода», в Кургане утром в четверг ожидается температура 30 градусов ниже нуля с ветром до двух метров в секунду. Восьмого декабря утром будет до минус 35 с небольшим ветром. Согласно таблице, которую публиковал департамент образования и науки Курганской области, для учеников с 1 по 4 классы занятия в школе отменяются при температуре -29 градусов без ветра, при -28 градусов и скорости ветра до пяти метров в секунду, и при -25 градусов с ветром пять метров в секунду и более. Для старшеклассников уроки отменяются при температуре от -30 градусов с ветром. Таким образом занятия могут быть отменены в четверг, пятницу, а также в понедельник 11 декабря, когда температура составит до -37 градусов. Ранее URA.RU писало, что курганцам напомнили о погодных условиях, при которых отменяются занятия в школах для учеников разных классов. Сообщалось, что младшеклассники не пойдут в школу при морозе от -25 градусов с ветром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...