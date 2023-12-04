Звезда «Бумера» встретится с жителями ЯНАО

В Муравленко (ЯНАО) приедет российский актер театра и кино Сергей Горобченко. Встреча с артистом пройдет в рамках «Ямальских встреч». Об этом рассказали в социальных сетях.
«Одним из приглашенных гостей в этом году станет известный российский актер Сергей Горобченко — герой комедий, боевиков, мелодрам и театральных постановок. Встреча состоится в культурно-деловом центре „Сибирь“ в 16:00. Актер расскажет о своем творчестве, профессии, легендарном фильме „Бумер“, творческих проектах, исполнит песни и прочтет стихотворения любимых поэтов», — сообщили в группе «Муравленко 24» соцсети «ВКонтакте».
Проект «Ямальские встречи» организован, благодаря инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. На встречах ямальцы могут пообщаться вживую с известными людьми из мира культуры, спорта и бизнеса.
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