Звезда «Бумера» встретится с жителями ЯНАО

В Муравленко приедет российский актер Сергей Горобченко

05 декабря 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Сергей Горобченко известен по роли в культовом «Бумере» Фото: Вадим Тараканов/ТАСС В Муравленко (ЯНАО) приедет российский актер театра и кино Сергей Горобченко. Встреча с артистом пройдет в рамках «Ямальских встреч». Об этом рассказали в социальных сетях. «Одним из приглашенных гостей в этом году станет известный российский актер Сергей Горобченко — герой комедий, боевиков, мелодрам и театральных постановок. Встреча состоится в культурно-деловом центре „Сибирь“ в 16:00. Актер расскажет о своем творчестве, профессии, легендарном фильме „Бумер“, творческих проектах, исполнит песни и прочтет стихотворения любимых поэтов», — сообщили в группе «Муравленко 24» соцсети «ВКонтакте». Проект «Ямальские встречи» организован, благодаря инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. На встречах ямальцы могут пообщаться вживую с известными людьми из мира культуры, спорта и бизнеса.

В Муравленко (ЯНАО) приедет российский актер театра и кино Сергей Горобченко. Встреча с артистом пройдет в рамках «Ямальских встреч». Об этом рассказали в социальных сетях. «Одним из приглашенных гостей в этом году станет известный российский актер Сергей Горобченко — герой комедий, боевиков, мелодрам и театральных постановок. Встреча состоится в культурно-деловом центре „Сибирь“ в 16:00. Актер расскажет о своем творчестве, профессии, легендарном фильме „Бумер“, творческих проектах, исполнит песни и прочтет стихотворения любимых поэтов», — сообщили в группе «Муравленко 24» соцсети «ВКонтакте». Проект «Ямальские встречи» организован, благодаря инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. На встречах ямальцы могут пообщаться вживую с известными людьми из мира культуры, спорта и бизнеса.