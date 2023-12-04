04 декабря 2023

Звезда «Бумера» встретится с жителями ЯНАО

В Муравленко приедет российский актер Сергей Горобченко
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Горобченко известен по роли в культовом «Бумере» Фото:

В Муравленко (ЯНАО) приедет российский актер театра и кино Сергей Горобченко. Встреча с артистом пройдет в рамках «Ямальских встреч». Об этом рассказали в социальных сетях.

«Одним из приглашенных гостей в этом году станет известный российский актер Сергей Горобченко — герой комедий, боевиков, мелодрам и театральных постановок. Встреча состоится в культурно-деловом центре „Сибирь“ в 16:00. Актер расскажет о своем творчестве, профессии, легендарном фильме „Бумер“, творческих проектах, исполнит песни и прочтет стихотворения любимых поэтов», — сообщили в группе «Муравленко 24» соцсети «ВКонтакте».

Проект «Ямальские встречи» организован, благодаря инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. На встречах ямальцы могут пообщаться вживую с известными людьми из мира культуры, спорта и бизнеса.

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В Муравленко (ЯНАО) приедет российский актер театра и кино Сергей Горобченко. Встреча с артистом пройдет в рамках «Ямальских встреч». Об этом рассказали в социальных сетях. «Одним из приглашенных гостей в этом году станет известный российский актер Сергей Горобченко — герой комедий, боевиков, мелодрам и театральных постановок. Встреча состоится в культурно-деловом центре „Сибирь“ в 16:00. Актер расскажет о своем творчестве, профессии, легендарном фильме „Бумер“, творческих проектах, исполнит песни и прочтет стихотворения любимых поэтов», — сообщили в группе «Муравленко 24» соцсети «ВКонтакте». Проект «Ямальские встречи» организован, благодаря инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. На встречах ямальцы могут пообщаться вживую с известными людьми из мира культуры, спорта и бизнеса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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