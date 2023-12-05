В Тюмени выступит певец Михаил Шуфутинский

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Выступление артиста запланировано на 20 марта Фото:

В Тюмени пройдет концерт исполнителя шансона Михаила Шуфутинского. Об этом сообщается на сайте «Яндекс Афиша». Выступление артиста запланировано на 20 марта.

«Концерты в Тюмени: Михаил Шуфутинский. За время творческой карьеры Михаил Захарович написал, исполнил и спродюсировал немало знаменитых хитов. Народными стали такие песни, как „Две свечи“, „3 сентября“, „Пальма-де-Майорка“, „Ночной гость“», — сообщается в афише.

Ранее URA.RU писало, что в качестве солиста на фестивале Дениса Мацуева в Тюмени 4 декабря выступит 12-летний пианист. Мальчик в свои годы признан юным гением среди музыкального сообщества.

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В Тюмени пройдет концерт исполнителя шансона Михаила Шуфутинского. Об этом сообщается на сайте «Яндекс Афиша». Выступление артиста запланировано на 20 марта. «Концерты в Тюмени: Михаил Шуфутинский. За время творческой карьеры Михаил Захарович написал, исполнил и спродюсировал немало знаменитых хитов. Народными стали такие песни, как „Две свечи“, „3 сентября“, „Пальма-де-Майорка“, „Ночной гость“», — сообщается в афише. Ранее URA.RU писало, что в качестве солиста на фестивале Дениса Мацуева в Тюмени 4 декабря выступит 12-летний пианист. Мальчик в свои годы признан юным гением среди музыкального сообщества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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