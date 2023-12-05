В Тюмени выступит певец Михаил Шуфутинский

05 декабря 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

Выступление артиста запланировано на 20 марта Фото: Софья Сандурская / АГН Москва В Тюмени пройдет концерт исполнителя шансона Михаила Шуфутинского. Об этом сообщается на сайте «Яндекс Афиша». Выступление артиста запланировано на 20 марта. «Концерты в Тюмени: Михаил Шуфутинский. За время творческой карьеры Михаил Захарович написал, исполнил и спродюсировал немало знаменитых хитов. Народными стали такие песни, как „Две свечи“, „3 сентября“, „Пальма-де-Майорка“, „Ночной гость“», — сообщается в афише. Ранее URA.RU писало, что в качестве солиста на фестивале Дениса Мацуева в Тюмени 4 декабря выступит 12-летний пианист. Мальчик в свои годы признан юным гением среди музыкального сообщества.

В Тюмени пройдет концерт исполнителя шансона Михаила Шуфутинского. Об этом сообщается на сайте «Яндекс Афиша». Выступление артиста запланировано на 20 марта. «Концерты в Тюмени: Михаил Шуфутинский. За время творческой карьеры Михаил Захарович написал, исполнил и спродюсировал немало знаменитых хитов. Народными стали такие песни, как „Две свечи“, „3 сентября“, „Пальма-де-Майорка“, „Ночной гость“», — сообщается в афише. Ранее URA.RU писало, что в качестве солиста на фестивале Дениса Мацуева в Тюмени 4 декабря выступит 12-летний пианист. Мальчик в свои годы признан юным гением среди музыкального сообщества.