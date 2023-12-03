В Тюмени на фестивале Дениса Мацуева выступит 12-летний гений

В качестве солиста на фестивале Дениса Мацуева в Тюмени 4 декабря выступит 12-летний пианист Лев Бакиров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения. В свои годы Бакиров признан юным гением среди музыкального сообщества.
«4 декабря вместе с Денисом Мацуевым выступит Лев Бакиров. Это 12-летний пианист, его протеже. Он будет солировать на концерте. Мальчику всего 12 лет, он помимо музыки занимается живописью, собирает кубик Рубика за пять секунд и по праву может называться гением», — сообщили URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.
Фестиваль Дениса Мацуева проходит в Тюмени с 3 по 5 декабря. Зрителям представляют масштабную программу с участием юных дарований, за весь фестиваль вместе с пианистом выступят 12 детей.
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