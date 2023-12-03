В Тюмени на фестивале Дениса Мацуева выступит 12-летний гений

04 декабря 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Фестиваль Дениса Мацуева проходит в Тюмени с 3 по 5 декабря Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В качестве солиста на фестивале Дениса Мацуева в Тюмени 4 декабря выступит 12-летний пианист Лев Бакиров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения. В свои годы Бакиров признан юным гением среди музыкального сообщества. «4 декабря вместе с Денисом Мацуевым выступит Лев Бакиров. Это 12-летний пианист, его протеже. Он будет солировать на концерте. Мальчику всего 12 лет, он помимо музыки занимается живописью, собирает кубик Рубика за пять секунд и по праву может называться гением», — сообщили URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения. Фестиваль Дениса Мацуева проходит в Тюмени с 3 по 5 декабря. Зрителям представляют масштабную программу с участием юных дарований, за весь фестиваль вместе с пианистом выступят 12 детей.

В качестве солиста на фестивале Дениса Мацуева в Тюмени 4 декабря выступит 12-летний пианист Лев Бакиров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения. В свои годы Бакиров признан юным гением среди музыкального сообщества. «4 декабря вместе с Денисом Мацуевым выступит Лев Бакиров. Это 12-летний пианист, его протеже. Он будет солировать на концерте. Мальчику всего 12 лет, он помимо музыки занимается живописью, собирает кубик Рубика за пять секунд и по праву может называться гением», — сообщили URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения. Фестиваль Дениса Мацуева проходит в Тюмени с 3 по 5 декабря. Зрителям представляют масштабную программу с участием юных дарований, за весь фестиваль вместе с пианистом выступят 12 детей.