03 декабря 2023

В Тюмени на фестивале Дениса Мацуева выступит 12-летний гений

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция пятого фестиваля «Денис Мацуев представляет» в Свердловской филармонии. Екатеринбург, филармония, мацуев денис
Фестиваль Дениса Мацуева проходит в Тюмени с 3 по 5 декабря Фото:

В качестве солиста на фестивале Дениса Мацуева в Тюмени 4 декабря выступит 12-летний пианист Лев Бакиров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения. В свои годы Бакиров признан юным гением среди музыкального сообщества.

«4 декабря вместе с Денисом Мацуевым выступит Лев Бакиров. Это 12-летний пианист, его протеже. Он будет солировать на концерте. Мальчику всего 12 лет, он помимо музыки занимается живописью, собирает кубик Рубика за пять секунд и по праву может называться гением», — сообщили URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

Фестиваль Дениса Мацуева проходит в Тюмени с 3 по 5 декабря. Зрителям представляют масштабную программу с участием юных дарований, за весь фестиваль вместе с пианистом выступят 12 детей.

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В качестве солиста на фестивале Дениса Мацуева в Тюмени 4 декабря выступит 12-летний пианист Лев Бакиров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения. В свои годы Бакиров признан юным гением среди музыкального сообщества. «4 декабря вместе с Денисом Мацуевым выступит Лев Бакиров. Это 12-летний пианист, его протеже. Он будет солировать на концерте. Мальчику всего 12 лет, он помимо музыки занимается живописью, собирает кубик Рубика за пять секунд и по праву может называться гением», — сообщили URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения. Фестиваль Дениса Мацуева проходит в Тюмени с 3 по 5 декабря. Зрителям представляют масштабную программу с участием юных дарований, за весь фестиваль вместе с пианистом выступят 12 детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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