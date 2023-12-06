Тюменцу грозит пожизненный срок за финансовую помощь ВСУ

Мужчина отправлял деньги на нужды Вооруженных сил Украины Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области задержали местного жителя, который отправлял деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что за это мужчине грозит пожизненное лишение свободы по ст. 275 УК РФ — государственная измена.

«РУ ФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело за государственную измену. В результате реализованных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству (ст. 275 УК РФ) в отношении жителя Тюменской области», — сообщили агентству в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что другой тюменец за деньги собирал и передавал информации о военных объектах Тюменской области украинским спецслужбам. Он также был задержан сотрудниками ФСБ и сейчас находится под следствием по обвинению в госизмене.

Уголовное дело по ст. 275 УК РФ было также возбуждено на тюменца, который выехал за пределы России и вступил в ряды ВСУ. Его будут судить за государственную измену в форме перехода на сторону противника.