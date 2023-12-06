06 декабря 2023

Тюменца обвинили в госизмене за донаты ВСУ. Фото

Тюменцу грозит пожизненный срок за финансовую помощь ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ноутбук, деньги, интернет покупки. Москва, ноутбук, интернет, сеть, клавиатура, работа, покупки, всемирная сеть, компьютер, деньги, работа в офисе, руки, удаленка
Мужчина отправлял деньги на нужды Вооруженных сил Украины Фото:

Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области задержали местного жителя, который отправлял деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что за это мужчине грозит пожизненное лишение свободы по ст. 275 УК РФ — государственная измена.

«РУ ФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело за государственную измену. В результате реализованных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству (ст. 275 УК РФ) в отношении жителя Тюменской области», — сообщили агентству в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что другой тюменец за деньги собирал и передавал информации о военных объектах Тюменской области украинским спецслужбам. Он также был задержан сотрудниками ФСБ и сейчас находится под следствием по обвинению в госизмене.

Уголовное дело по ст. 275 УК РФ было также возбуждено на тюменца, который выехал за пределы России и вступил в ряды ВСУ. Его будут судить за государственную измену в форме перехода на сторону противника.

Тюменец оказывал финансовую помощь ВСУ
Тюменец оказывал финансовую помощь ВСУ

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области задержали местного жителя, который отправлял деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что за это мужчине грозит пожизненное лишение свободы по ст. 275 УК РФ — государственная измена. «РУ ФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело за государственную измену. В результате реализованных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела по факту совершения государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству (ст. 275 УК РФ) в отношении жителя Тюменской области», — сообщили агентству в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что другой тюменец за деньги собирал и передавал информации о военных объектах Тюменской области украинским спецслужбам. Он также был задержан сотрудниками ФСБ и сейчас находится под следствием по обвинению в госизмене. Уголовное дело по ст. 275 УК РФ было также возбуждено на тюменца, который выехал за пределы России и вступил в ряды ВСУ. Его будут судить за государственную измену в форме перехода на сторону противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...