06 декабря 2023

В ЯНАО соцзащита не хотела выплачивать компенсацию особенному ребенку

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске женщина добилась компенсации за лечение ребенка через суд Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) местной жительнице пришлось добиваться через суд выплаты денежных средств, потраченных на лечение особенного ребенка. Отделение фонда социального и медицинского страхования не спешило компенсировать ей 165 тысяч рублей, потраченные на лекарства, сообщила пресс-служба прокуратуры округа.

«Женщина обратилась в Отделение фонда пенсионного и социального страхования с заявлением о компенсации расходов за самостоятельно приобретенные средства реабилитации для ребенка-инвалида. Однако заявительнице расходы в размере более 164 тысяч рублей не компенсированы», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Женщина обратилась в прокуратуру, прокурор обратился с иском в суд. Судья признал бездействие фонда незаконным и обязал выплатить компенсацию за лечение, а также морального вреда в пользу несовершеннолетнего.

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В Ноябрьске (ЯНАО) местной жительнице пришлось добиваться через суд выплаты денежных средств, потраченных на лечение особенного ребенка. Отделение фонда социального и медицинского страхования не спешило компенсировать ей 165 тысяч рублей, потраченные на лекарства, сообщила пресс-служба прокуратуры округа. «Женщина обратилась в Отделение фонда пенсионного и социального страхования с заявлением о компенсации расходов за самостоятельно приобретенные средства реабилитации для ребенка-инвалида. Однако заявительнице расходы в размере более 164 тысяч рублей не компенсированы», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Женщина обратилась в прокуратуру, прокурор обратился с иском в суд. Судья признал бездействие фонда незаконным и обязал выплатить компенсацию за лечение, а также морального вреда в пользу несовершеннолетнего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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