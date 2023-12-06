В ЯНАО соцзащита не хотела выплачивать компенсацию особенному ребенку

07 декабря 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске женщина добилась компенсации за лечение ребенка через суд Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) местной жительнице пришлось добиваться через суд выплаты денежных средств, потраченных на лечение особенного ребенка. Отделение фонда социального и медицинского страхования не спешило компенсировать ей 165 тысяч рублей, потраченные на лекарства, сообщила пресс-служба прокуратуры округа. «Женщина обратилась в Отделение фонда пенсионного и социального страхования с заявлением о компенсации расходов за самостоятельно приобретенные средства реабилитации для ребенка-инвалида. Однако заявительнице расходы в размере более 164 тысяч рублей не компенсированы», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Женщина обратилась в прокуратуру, прокурор обратился с иском в суд. Судья признал бездействие фонда незаконным и обязал выплатить компенсацию за лечение, а также морального вреда в пользу несовершеннолетнего.

В Ноябрьске (ЯНАО) местной жительнице пришлось добиваться через суд выплаты денежных средств, потраченных на лечение особенного ребенка. Отделение фонда социального и медицинского страхования не спешило компенсировать ей 165 тысяч рублей, потраченные на лекарства, сообщила пресс-служба прокуратуры округа. «Женщина обратилась в Отделение фонда пенсионного и социального страхования с заявлением о компенсации расходов за самостоятельно приобретенные средства реабилитации для ребенка-инвалида. Однако заявительнице расходы в размере более 164 тысяч рублей не компенсированы», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Женщина обратилась в прокуратуру, прокурор обратился с иском в суд. Судья признал бездействие фонда незаконным и обязал выплатить компенсацию за лечение, а также морального вреда в пользу несовершеннолетнего.