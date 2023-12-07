Мэрия Кургана усилит безопасность в школах из-за стрельбы в Брянске

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Алексей Текслер посетил Миасский городской округ. Миасс, турникет, детская безопасность, охрана в школе
Курганские власти примут меры, чтобы избежать трагедии Брянска Фото:

Администрация Кургана усилит безопасность в местных школах из-за событий, которые произошли в Брянске. Там девочка пришла с дробовиком в школу №5 и открыла стрельбу. О новых мерах безопасности мэрия Кургана сообщила у себя на сайте.

«В связи с трагическими событиями, произошедшими сегодня в одной из гимназий Брянска, главой города Елена Ситникова поставила департаменту социальной политики задачу усилить меры безопасности в образовательных организациях города. В настоящее время 100% объектов образования оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации», — указано на сайте курганской администрации.

В школах заключены круглогодичные договоры с Нацгвардией. Здания учебных заведений оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией. Также перед департаментом социальной политики поставили задачу усилить контрольно-пропускной режим, проводить осмотр зданий и прилегающих территорий. Власти также хотят запретить въезд посторонних автомобилей на территорию школ.

Ранее URA.RU писало, что в Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в школе. По предварительным данным, причиной стала травля со стороны сверстников. Оперативные службы сообщили о том, что пострадали четыре человека. Два человека погибли, в том числе сама школьница.

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Администрация Кургана усилит безопасность в местных школах из-за событий, которые произошли в Брянске. Там девочка пришла с дробовиком в школу №5 и открыла стрельбу. О новых мерах безопасности мэрия Кургана сообщила у себя на сайте. «В связи с трагическими событиями, произошедшими сегодня в одной из гимназий Брянска, главой города Елена Ситникова поставила департаменту социальной политики задачу усилить меры безопасности в образовательных организациях города. В настоящее время 100% объектов образования оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации», — указано на сайте курганской администрации. В школах заключены круглогодичные договоры с Нацгвардией. Здания учебных заведений оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией. Также перед департаментом социальной политики поставили задачу усилить контрольно-пропускной режим, проводить осмотр зданий и прилегающих территорий. Власти также хотят запретить въезд посторонних автомобилей на территорию школ. Ранее URA.RU писало, что в Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в школе. По предварительным данным, причиной стала травля со стороны сверстников. Оперативные службы сообщили о том, что пострадали четыре человека. Два человека погибли, в том числе сама школьница.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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