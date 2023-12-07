Мэрия Кургана усилит безопасность в школах из-за стрельбы в Брянске

Курганские власти примут меры, чтобы избежать трагедии Брянска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Кургана усилит безопасность в местных школах из-за событий, которые произошли в Брянске. Там девочка пришла с дробовиком в школу №5 и открыла стрельбу. О новых мерах безопасности мэрия Кургана сообщила у себя на сайте.

«В связи с трагическими событиями, произошедшими сегодня в одной из гимназий Брянска, главой города Елена Ситникова поставила департаменту социальной политики задачу усилить меры безопасности в образовательных организациях города. В настоящее время 100% объектов образования оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации», — указано на сайте курганской администрации.

В школах заключены круглогодичные договоры с Нацгвардией. Здания учебных заведений оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией. Также перед департаментом социальной политики поставили задачу усилить контрольно-пропускной режим, проводить осмотр зданий и прилегающих территорий. Власти также хотят запретить въезд посторонних автомобилей на территорию школ.

Ранее URA.RU писало, что в Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в школе. По предварительным данным, причиной стала травля со стороны сверстников. Оперативные службы сообщили о том, что пострадали четыре человека. Два человека погибли, в том числе сама школьница.