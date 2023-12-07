07 декабря 2023
06 декабря 2023

В ЯНАО испытали систему противодействия БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
В ЯНАО прошли учения с демонстрацией систем противодействия БПЛА Фото:

В ЯНАО прошла демонстрация противодействия беспилотным летательным аппаратам с участием компаний-производителей. Об этом сообщили в окружном Управлении МЧС.

«Показательные учения прошли вблизи трассы Сургут-Салехард. В них приняли участие представители трех компаний-производителей. Специалисты показали, как работают противодроновые ружья и системы радиоэлектронной борьбы против беспилотников», — комментируется в официальном telegram-канале ведомства.

Участникам показали, как работают системы «Стриж-3», «Гарпун-3», а также другое оборудование. Все системы успешно справились со своей задачей.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров встретился с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Глава Ямала поделился планами по улучшению аэропорта и сообщил, что содействие внедрению в экономику округа беспилотных авиационных технологий будет продолжаться.

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В ЯНАО прошла демонстрация противодействия беспилотным летательным аппаратам с участием компаний-производителей. Об этом сообщили в окружном Управлении МЧС. «Показательные учения прошли вблизи трассы Сургут-Салехард. В них приняли участие представители трех компаний-производителей. Специалисты показали, как работают противодроновые ружья и системы радиоэлектронной борьбы против беспилотников», — комментируется в официальном telegram-канале ведомства. Участникам показали, как работают системы «Стриж-3», «Гарпун-3», а также другое оборудование. Все системы успешно справились со своей задачей. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров встретился с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Глава Ямала поделился планами по улучшению аэропорта и сообщил, что содействие внедрению в экономику округа беспилотных авиационных технологий будет продолжаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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