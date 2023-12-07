В ЯНАО испытали систему противодействия БПЛА

В ЯНАО прошла демонстрация противодействия беспилотным летательным аппаратам с участием компаний-производителей. Об этом сообщили в окружном Управлении МЧС.
«Показательные учения прошли вблизи трассы Сургут-Салехард. В них приняли участие представители трех компаний-производителей. Специалисты показали, как работают противодроновые ружья и системы радиоэлектронной борьбы против беспилотников», — комментируется в официальном telegram-канале ведомства.
Участникам показали, как работают системы «Стриж-3», «Гарпун-3», а также другое оборудование. Все системы успешно справились со своей задачей.
Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров встретился с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Глава Ямала поделился планами по улучшению аэропорта и сообщил, что содействие внедрению в экономику округа беспилотных авиационных технологий будет продолжаться.
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