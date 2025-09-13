Явка избирателей в ЯНАО преодолела 35%
новость из сюжетаВыборы в ЯНАО в 2025 году
К 15:00 13 сентября явка избирателей на выборах в ЯНАО составила 35,2%. Городами-аутсайдерами стали Лабытнанги с 29,7%, а Ноябрьск вышел на предпоследнее место с 30% проголосовавших, сообщил заместитель председателя избиркома ЯНАО Игорь Горелик.
«Явка избирателей составила 35,2%. Среди районов по-прежнему лидирует Шурышкарский с 58%, а среди городов Салехард с 40,65% проголосовавших», — сообщил Игорь Горелик на брифинге, где присутствовал корреспондент URA.RU.
По итогам первого дня голосования явка составляла 28,42%. На последнем месте был Ноябрьск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!