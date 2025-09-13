Избирком ЯНАО назвал города-антилидеры по явке избирателей. Видео

Ноябрьск и Лабытнанги стали аутсайдерами по явке избирателей в середине выборов
Явка избирателей в ЯНАО преодолела 35%
Явка избирателей в ЯНАО преодолела 35% Фото:
новость из сюжета
Выборы в ЯНАО в 2025 году

К 15:00 13 сентября явка избирателей на выборах в ЯНАО составила 35,2%. Городами-аутсайдерами стали Лабытнанги с 29,7%, а Ноябрьск вышел на предпоследнее место с 30% проголосовавших, сообщил заместитель председателя избиркома ЯНАО Игорь Горелик. 

«Явка избирателей составила 35,2%. Среди районов по-прежнему лидирует Шурышкарский с 58%, а среди городов Салехард с 40,65% проголосовавших», — сообщил Игорь Горелик на брифинге, где присутствовал корреспондент URA.RU.

По итогам первого дня голосования явка составляла 28,42%. На последнем месте был Ноябрьск.

