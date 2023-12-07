В ЯНАО детям погибшего под обвалом рабочего выплатят 3 миллиона рублей

Детям погибшего на производстве рабочего выплатят компенсацию морального вреда

08 декабря 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

В Лабытнанги работодатель понесет ответственность за смерть рабочего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) несовершеннолетним детям выплатят компенсацию морального вреда за смерть их отца на производстве в размере трех миллионов рублей. Суд обязал индивидуального предпринимателя выплатить компенсацию семье погибшего, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В ходе судебного разбирательства установлена вина работодателя, в том числе в части необеспечения безопасных условий труда и нарушений по допуску работника в траншею для производства работ. В связи с этим прокурор города в интересах малолетних детей погибшего работника направил иск в суд о компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей. Судом требования прокурора полностью удовлетворены», — говорится в сообщении. В октябре 2022 года, во время выполнения строительно-монтажных работ на производстве, работник попал под обвал грунта. Мужчина скончался на месте происшествия.

В Лабытнанги (ЯНАО) несовершеннолетним детям выплатят компенсацию морального вреда за смерть их отца на производстве в размере трех миллионов рублей. Суд обязал индивидуального предпринимателя выплатить компенсацию семье погибшего, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В ходе судебного разбирательства установлена вина работодателя, в том числе в части необеспечения безопасных условий труда и нарушений по допуску работника в траншею для производства работ. В связи с этим прокурор города в интересах малолетних детей погибшего работника направил иск в суд о компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей. Судом требования прокурора полностью удовлетворены», — говорится в сообщении. В октябре 2022 года, во время выполнения строительно-монтажных работ на производстве, работник попал под обвал грунта. Мужчина скончался на месте происшествия.