07 декабря 2023

В ЯНАО детям погибшего под обвалом рабочего выплатят 3 миллиона рублей

Детям погибшего на производстве рабочего выплатят компенсацию морального вреда
© Служба новостей «URA.RU»
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В Лабытнанги работодатель понесет ответственность за смерть рабочего Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) несовершеннолетним детям выплатят компенсацию морального вреда за смерть их отца на производстве в размере трех миллионов рублей. Суд обязал индивидуального предпринимателя выплатить компенсацию семье погибшего, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«В ходе судебного разбирательства установлена вина работодателя, в том числе в части необеспечения безопасных условий труда и нарушений по допуску работника в траншею для производства работ. В связи с этим прокурор города в интересах малолетних детей погибшего работника направил иск в суд о компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей. Судом требования прокурора полностью удовлетворены», — говорится в сообщении.

В октябре 2022 года, во время выполнения строительно-монтажных работ на производстве, работник попал под обвал грунта. Мужчина скончался на месте происшествия.

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В Лабытнанги (ЯНАО) несовершеннолетним детям выплатят компенсацию морального вреда за смерть их отца на производстве в размере трех миллионов рублей. Суд обязал индивидуального предпринимателя выплатить компенсацию семье погибшего, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В ходе судебного разбирательства установлена вина работодателя, в том числе в части необеспечения безопасных условий труда и нарушений по допуску работника в траншею для производства работ. В связи с этим прокурор города в интересах малолетних детей погибшего работника направил иск в суд о компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей. Судом требования прокурора полностью удовлетворены», — говорится в сообщении. В октябре 2022 года, во время выполнения строительно-монтажных работ на производстве, работник попал под обвал грунта. Мужчина скончался на месте происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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