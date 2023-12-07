07 декабря 2023

Тюменка обманула Wildberries ради норковой шубы

Тюменка подменила новую шубу на старую в пункте выдачи Wildberries
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина ушла из пункта выдачи с новой шубой, за которую не заплатила Фото:

Жительница Уватского района (Тюменская область) заказала норковую шубу, а получив ее в пункте выдачи заказов,подменила ее на свою старую верхнюю одежду. Об этом URA.RU рассказали в УМВД по региону. По данным источника агентства, преступление было совершенно в ПВЗ сервиса Wildberries.

«35-летняя жительница Уватского районам заказала через приложение интернет-магазина норковую шубу. После доставки покупки в пункт выдачи, она решила подменить товар на свою старую шубу. Подозреваемая прошла в примерочную, совершила подмену, после чего отдала запакованную старую шубу продавцу, сообщив, что товар ей не подошел», — рассказали URA.RU в полиции.

По данным собственного источника агентства, преступление произошло в ПВЗ сервиса Wildberries. За кражу женщине грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде

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Жительница Уватского района (Тюменская область) заказала норковую шубу, а получив ее в пункте выдачи заказов,подменила ее на свою старую верхнюю одежду. Об этом URA.RU рассказали в УМВД по региону. По данным источника агентства, преступление было совершенно в ПВЗ сервиса Wildberries. «35-летняя жительница Уватского районам заказала через приложение интернет-магазина норковую шубу. После доставки покупки в пункт выдачи, она решила подменить товар на свою старую шубу. Подозреваемая прошла в примерочную, совершила подмену, после чего отдала запакованную старую шубу продавцу, сообщив, что товар ей не подошел», — рассказали URA.RU в полиции. По данным собственного источника агентства, преступление произошло в ПВЗ сервиса Wildberries. За кражу женщине грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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