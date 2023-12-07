Тюменка обманула Wildberries ради норковой шубы

Жительница Уватского района (Тюменская область) заказала норковую шубу, а получив ее в пункте выдачи заказов,подменила ее на свою старую верхнюю одежду. Об этом URA.RU рассказали в УМВД по региону. По данным источника агентства, преступление было совершенно в ПВЗ сервиса Wildberries.
«35-летняя жительница Уватского районам заказала через приложение интернет-магазина норковую шубу. После доставки покупки в пункт выдачи, она решила подменить товар на свою старую шубу. Подозреваемая прошла в примерочную, совершила подмену, после чего отдала запакованную старую шубу продавцу, сообщив, что товар ей не подошел», — рассказали URA.RU в полиции.
По данным собственного источника агентства, преступление произошло в ПВЗ сервиса Wildberries. За кражу женщине грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.