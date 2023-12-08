08 декабря 2023

Мэр Салехарда пообещал решить вопрос с транспортом для учеников новой школы

В Салехарде для учеников новой школы запустят 11 автобусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, школьный автобус, автопарк, автобус, дети, желтый автобус
Автобусы выйдут на линию после прохождения всех тестов и получения лицензий перевозчиком Фото:

В Салехарде (ЯНАО) для учеников новой четвертой школы закуплено 11 желтых автобусов. Мэр города Алексей Титовский сообщил, что транспорт выйдет на линию, как только перевозчик сдаст все тесты и получит лицензии на организацию детских перевозок.

«Салехардцы, разъясню вопрос транспортного обеспечения новой школы. Как и обещал, запустим школьные автобусы. Как только будут сданы все тесты и получены лицензии на организацию детских перевозок, 11 новых желтых автобусов будут забирать школьников и доставлять на уроки», — сообщил Титовский в своем telegram-канале.

В настоящее время возле школы останавливаются три городских маршрута и организованы два специальных экспресса. На начало учебного года в трансфере нуждалось 130 детей. Классные руководители совместно с родителями определили основные точки сбора школьников для новых автобусов. О расписании движения и остановках будет сообщено дополнительно.

По поручению Титовского на линию также выйдут новые школьные автобусы для перевозки детей льготных категорий. К ним относятся дети с ограниченными возможностями здоровья, дети участников СВО и из малообеспеченных семей.

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В Салехарде (ЯНАО) для учеников новой четвертой школы закуплено 11 желтых автобусов. Мэр города Алексей Титовский сообщил, что транспорт выйдет на линию, как только перевозчик сдаст все тесты и получит лицензии на организацию детских перевозок. «Салехардцы, разъясню вопрос транспортного обеспечения новой школы. Как и обещал, запустим школьные автобусы. Как только будут сданы все тесты и получены лицензии на организацию детских перевозок, 11 новых желтых автобусов будут забирать школьников и доставлять на уроки», — сообщил Титовский в своем telegram-канале. В настоящее время возле школы останавливаются три городских маршрута и организованы два специальных экспресса. На начало учебного года в трансфере нуждалось 130 детей. Классные руководители совместно с родителями определили основные точки сбора школьников для новых автобусов. О расписании движения и остановках будет сообщено дополнительно. По поручению Титовского на линию также выйдут новые школьные автобусы для перевозки детей льготных категорий. К ним относятся дети с ограниченными возможностями здоровья, дети участников СВО и из малообеспеченных семей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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