В столице ЯНАО запустят школьные автобусы для детей льготников

Для школьников льготных категорий в Салехарде приобрели автобусы
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, школьный автобус, автобус, дети, желтый автобус
В Салехарде детей льготников будут возить в школу в новых автобусах Фото:

В Салехарде (ЯНАО) на линию выйдут новые школьные автобусы для перевозки детей льготных категорий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«По поручению главы города Алексея Титовского в ближайшее время будут запущены школьные автобусы. Школьные автобусы будут перевозить детей только льготных категорий: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети участников СВО и из малообеспеченных семей», — говорится в сообщении.

Было приобретено 11 автобусов желтого цвета с обозначающей надписью «Дети». Обучение прошли 14 водителей города, которые будут работать по специально разработанным маршрутам.

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В Салехарде (ЯНАО) на линию выйдут новые школьные автобусы для перевозки детей льготных категорий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «По поручению главы города Алексея Титовского в ближайшее время будут запущены школьные автобусы. Школьные автобусы будут перевозить детей только льготных категорий: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети участников СВО и из малообеспеченных семей», — говорится в сообщении. Было приобретено 11 автобусов желтого цвета с обозначающей надписью «Дети». Обучение прошли 14 водителей города, которые будут работать по специально разработанным маршрутам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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