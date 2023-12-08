В столице ЯНАО запустят школьные автобусы для детей льготников

Для школьников льготных категорий в Салехарде приобрели автобусы

В Салехарде детей льготников будут возить в школу в новых автобусах Фото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) на линию выйдут новые школьные автобусы для перевозки детей льготных категорий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«По поручению главы города Алексея Титовского в ближайшее время будут запущены школьные автобусы. Школьные автобусы будут перевозить детей только льготных категорий: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети участников СВО и из малообеспеченных семей», — говорится в сообщении.

Было приобретено 11 автобусов желтого цвета с обозначающей надписью «Дети». Обучение прошли 14 водителей города, которые будут работать по специально разработанным маршрутам.