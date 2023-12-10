10 декабря 2023

Курганские квартиры продавались на полмиллиона дороже, чем в прошлом году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всякое. Курган , жилой дом, окна, брусника, электричество, свет, новостройка
Цена продажи «вторички» в ноябре составила 2 508 000 рублей Фото:

Итоговая цена продажи квартир на вторичном рынке Кургана за год выросла на 558 000 рублей. Об этом URA.RU стало известно после сравнения аналитики сайта агентства недвижимости «Этажи» за ноябрь в 2023 году и тот же месяц в 2022 году.

«Анализ продаж на вторичном рынке за ноябрь 2023 — Курган. <…> Средняя полная цена продажи на вторичном рынке составила 2 508 000 рублей», — сообщили аналитики агентства недвижимости. За ноябрь 2022 года на сайте писали, что средняя полная цена продажи была 1 950 000 рублей.

Также на сайте отметили, что цена продажи вторичного жилья в ноябре за квадратный метр составила 60 091 рубль. Что на 16 689 рублей меньше, чем средняя цена квадратного метра, которую устанавливал продавец в объявлении изначально, исходя из данных тематического сайта Restate. В среднем квадратный метр вторичного жилья в ноябре курганцы выставляли на продажу по цене 76 780 рублей, по данным программной аналитики Restate.

Корреспондент URA.RU сравнил приводимые сайтами значения. В ходе вычислений выяснилось, что при средней цене продажи 2 508 000 рублей, цена, выставляемая продавцом была 3 204 544 рубля. В итоге выяснилось, что покупать квартиры возможно на 696 544 рубля дешевле той цены, которую выставляет продавец.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожала вторичная недвижимость. Прирост цены за октябрь составил 6,2%.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Итоговая цена продажи квартир на вторичном рынке Кургана за год выросла на 558 000 рублей. Об этом URA.RU стало известно после сравнения аналитики сайта агентства недвижимости «Этажи» за ноябрь в 2023 году и тот же месяц в 2022 году. «Анализ продаж на вторичном рынке за ноябрь 2023 — Курган. <…> Средняя полная цена продажи на вторичном рынке составила 2 508 000 рублей», — сообщили аналитики агентства недвижимости. За ноябрь 2022 года на сайте писали, что средняя полная цена продажи была 1 950 000 рублей. Также на сайте отметили, что цена продажи вторичного жилья в ноябре за квадратный метр составила 60 091 рубль. Что на 16 689 рублей меньше, чем средняя цена квадратного метра, которую устанавливал продавец в объявлении изначально, исходя из данных тематического сайта Restate. В среднем квадратный метр вторичного жилья в ноябре курганцы выставляли на продажу по цене 76 780 рублей, по данным программной аналитики Restate. Корреспондент URA.RU сравнил приводимые сайтами значения. В ходе вычислений выяснилось, что при средней цене продажи 2 508 000 рублей, цена, выставляемая продавцом была 3 204 544 рубля. В итоге выяснилось, что покупать квартиры возможно на 696 544 рубля дешевле той цены, которую выставляет продавец. Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожала вторичная недвижимость. Прирост цены за октябрь составил 6,2%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...