Курганские квартиры продавались на полмиллиона дороже, чем в прошлом году

Цена продажи «вторички» в ноябре составила 2 508 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Итоговая цена продажи квартир на вторичном рынке Кургана за год выросла на 558 000 рублей. Об этом URA.RU стало известно после сравнения аналитики сайта агентства недвижимости «Этажи» за ноябрь в 2023 году и тот же месяц в 2022 году.

«Анализ продаж на вторичном рынке за ноябрь 2023 — Курган. <…> Средняя полная цена продажи на вторичном рынке составила 2 508 000 рублей», — сообщили аналитики агентства недвижимости. За ноябрь 2022 года на сайте писали, что средняя полная цена продажи была 1 950 000 рублей.

Также на сайте отметили, что цена продажи вторичного жилья в ноябре за квадратный метр составила 60 091 рубль. Что на 16 689 рублей меньше, чем средняя цена квадратного метра, которую устанавливал продавец в объявлении изначально, исходя из данных тематического сайта Restate. В среднем квадратный метр вторичного жилья в ноябре курганцы выставляли на продажу по цене 76 780 рублей, по данным программной аналитики Restate.

Корреспондент URA.RU сравнил приводимые сайтами значения. В ходе вычислений выяснилось, что при средней цене продажи 2 508 000 рублей, цена, выставляемая продавцом была 3 204 544 рубля. В итоге выяснилось, что покупать квартиры возможно на 696 544 рубля дешевле той цены, которую выставляет продавец.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане подорожала вторичная недвижимость. Прирост цены за октябрь составил 6,2%.