11 декабря 2023

В Тюменской области главврач больницы сломал челюсть мужчине

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , чай, белый халат, еда, медики, столовая
Главврач утверждает, что это была самооборона (архивное фото) Фото:

Главный врач больницы в Заводоуковске (Тюменская область) Николай Сипачев сломал челюсть посетителю, который пытался предотвратить конфликт между медиком и мужем женщины, у которой в родах умер ребенок. Об этом стало известно журналистам.

«В сентябре в больнице Заводоуковска умер новорожденный ребенок. Роженицу долго не выписывали, в связи с чем к главврачу Николаю Сипачеву пришел ее муж вместе с другом. Между медиком и отцом погибшего ребенка начался конфликт, но без рукоприкладства, между ними встал третий мужчина. После этого Сипачев ударил его по лицу, сломав челюсть», — сообщает издание 72.ru.

По словам пострадавшего — Вячеслава Чудинова, на место приехала полиция. Позднее некто, представившийся знакомым Сипачева, связался с мужчиной в мессенджере и предложил назвать сумму, за которую заявление из органов будет отозвано.

При этом по версии самого главврача, он защищался от двух мужчин. Якобы между ним и отцом ребенка началась драка, в какой-то момент на медика кинулся и Чудинов. По итогу действия Сипачева расценили как самооборону и возбуждать уголовное дело не стали.

В УМВД по Тюменской области направлен запрос. Ответ ожидается.

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Главный врач больницы в Заводоуковске (Тюменская область) Николай Сипачев сломал челюсть посетителю, который пытался предотвратить конфликт между медиком и мужем женщины, у которой в родах умер ребенок. Об этом стало известно журналистам. «В сентябре в больнице Заводоуковска умер новорожденный ребенок. Роженицу долго не выписывали, в связи с чем к главврачу Николаю Сипачеву пришел ее муж вместе с другом. Между медиком и отцом погибшего ребенка начался конфликт, но без рукоприкладства, между ними встал третий мужчина. После этого Сипачев ударил его по лицу, сломав челюсть», — сообщает издание 72.ru. По словам пострадавшего — Вячеслава Чудинова, на место приехала полиция. Позднее некто, представившийся знакомым Сипачева, связался с мужчиной в мессенджере и предложил назвать сумму, за которую заявление из органов будет отозвано. При этом по версии самого главврача, он защищался от двух мужчин. Якобы между ним и отцом ребенка началась драка, в какой-то момент на медика кинулся и Чудинов. По итогу действия Сипачева расценили как самооборону и возбуждать уголовное дело не стали. В УМВД по Тюменской области направлен запрос. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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