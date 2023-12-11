В Тюменской области главврач больницы сломал челюсть мужчине

12 декабря 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Главврач утверждает, что это была самооборона (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главный врач больницы в Заводоуковске (Тюменская область) Николай Сипачев сломал челюсть посетителю, который пытался предотвратить конфликт между медиком и мужем женщины, у которой в родах умер ребенок. Об этом стало известно журналистам. «В сентябре в больнице Заводоуковска умер новорожденный ребенок. Роженицу долго не выписывали, в связи с чем к главврачу Николаю Сипачеву пришел ее муж вместе с другом. Между медиком и отцом погибшего ребенка начался конфликт, но без рукоприкладства, между ними встал третий мужчина. После этого Сипачев ударил его по лицу, сломав челюсть», — сообщает издание 72.ru. По словам пострадавшего — Вячеслава Чудинова, на место приехала полиция. Позднее некто, представившийся знакомым Сипачева, связался с мужчиной в мессенджере и предложил назвать сумму, за которую заявление из органов будет отозвано. При этом по версии самого главврача, он защищался от двух мужчин. Якобы между ним и отцом ребенка началась драка, в какой-то момент на медика кинулся и Чудинов. По итогу действия Сипачева расценили как самооборону и возбуждать уголовное дело не стали. В УМВД по Тюменской области направлен запрос. Ответ ожидается.

Главный врач больницы в Заводоуковске (Тюменская область) Николай Сипачев сломал челюсть посетителю, который пытался предотвратить конфликт между медиком и мужем женщины, у которой в родах умер ребенок. Об этом стало известно журналистам. «В сентябре в больнице Заводоуковска умер новорожденный ребенок. Роженицу долго не выписывали, в связи с чем к главврачу Николаю Сипачеву пришел ее муж вместе с другом. Между медиком и отцом погибшего ребенка начался конфликт, но без рукоприкладства, между ними встал третий мужчина. После этого Сипачев ударил его по лицу, сломав челюсть», — сообщает издание 72.ru. По словам пострадавшего — Вячеслава Чудинова, на место приехала полиция. Позднее некто, представившийся знакомым Сипачева, связался с мужчиной в мессенджере и предложил назвать сумму, за которую заявление из органов будет отозвано. При этом по версии самого главврача, он защищался от двух мужчин. Якобы между ним и отцом ребенка началась драка, в какой-то момент на медика кинулся и Чудинов. По итогу действия Сипачева расценили как самооборону и возбуждать уголовное дело не стали. В УМВД по Тюменской области направлен запрос. Ответ ожидается.