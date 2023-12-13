Мать погибшего курганского бойца СВО просит помочь забрать его собаку из ЛНР. Видео

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Мать погибшего бойца СВО из Кургана хочет забрать его собаку из Луганска (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жительница Кургана обратилась к военным с просьбой помочь привезти ей собаку ее сына, погибшего в зоне СВО в прошлом году. По словам женщины, самой у нее не получилось забрать пса из Луганска из-за того, что в поезде не разрешили провозить питомца. Об этом мать бойца Людмила рассказала курганскому участнику СВО, блогеру Александру Пылкову, занимающемуся сбором помощи для военнослужащих.

«Мой сын служил в зоне СВО, в прошлом году он погиб. В Луганске осталась его собака породы стафф по кличке Рэй. Собака хоть и боевая, но очень хорошая и миролюбивая. Она единственная память о моем сыне, поэтому я очень бы хотела, чтобы она была со мной в Кургане. Но у меня привезти ее не получилось, в поезде не разрешили провезти животное», — рассказала мать бойца.

Участник СВО Александр Пылков пообещал женщине постараться помочь привезти собаку ее сына в Курган. Он обратился ко всем военнослужащим и попросил их оказать помощь для землячки. «Давайте поможем матери, подарим ей такую память о сыне. Кто-то может поедет из Луганска в нашу сторону или знает, как доставить питомца. Дайте знать. Давайте сделаем подарок для женщины», — сказал Пылков в видеообращении.

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Жительница Кургана обратилась к военным с просьбой помочь привезти ей собаку ее сына, погибшего в зоне СВО в прошлом году. По словам женщины, самой у нее не получилось забрать пса из Луганска из-за того, что в поезде не разрешили провозить питомца. Об этом мать бойца Людмила рассказала курганскому участнику СВО, блогеру Александру Пылкову, занимающемуся сбором помощи для военнослужащих. «Мой сын служил в зоне СВО, в прошлом году он погиб. В Луганске осталась его собака породы стафф по кличке Рэй. Собака хоть и боевая, но очень хорошая и миролюбивая. Она единственная память о моем сыне, поэтому я очень бы хотела, чтобы она была со мной в Кургане. Но у меня привезти ее не получилось, в поезде не разрешили провезти животное», — рассказала мать бойца. Участник СВО Александр Пылков пообещал женщине постараться помочь привезти собаку ее сына в Курган. Он обратился ко всем военнослужащим и попросил их оказать помощь для землячки. «Давайте поможем матери, подарим ей такую память о сыне. Кто-то может поедет из Луганска в нашу сторону или знает, как доставить питомца. Дайте знать. Давайте сделаем подарок для женщины», — сказал Пылков в видеообращении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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