В Курганской области депутатам дали сутки на изучение 230-страничного бюджета

Проект бюджета рассмотрят на совместном заседании депутатских комиссий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутатам гордумы Шадринска (Курганская область) за сутки до обсуждения отправили новую версию проекта бюджета на 2024 год, не объяснив что изменилось в документе. Размер документа составляет более 230 страниц. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с муниципальными властями. Депутат гордумы Шадринска Александр Бухаров подтвердил это URA.RU.

«Завтра будет совместная депутатская комиссия, которая будет рассматривать проекта бюджета на 2024 год. Нам в понедельник выслали документ, как и положено, за три дня до рассмотрения. Сегодня в 13:29 прислали новый вариант бюджета. В итоге нарушен регламент, а в письме не было указано что изменено. Сейчас надо заново разбираться», — объяснил Бухаров.

На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до руководства думы. Председатель гордумы Владимир Пикалин не ответил на звонок.

Ранее в проектах бюджетов Кургана и Шадринска было указано, что запланированные расходы на мэров в 2024 году будут ниже, чем в 2023-м. Так на работу главы Кургана Елену Ситникову планируют сократить расходы с 4,75 млн рублей до 2,6 млн, а на работу мэра Шадринска Антона Мокана — с 2,15 млн рублей до 1,95 млн. Однако, по данным источников URA.RU, связанных с региональными властями, расходы на глав будут не ниже уровня прошлых лет, просто остаток распределят по другим статьям бюджета.