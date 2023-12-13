Губернатор Шумков вошел в состав президиума Госсовета РФ

13 декабря 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков остался в обновленном составе президиума Госсовета РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков вошел в обновленный состав президиума Госсовета РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области со ссылкой на распоряжение президента РФ. «Губернатор Курганской области Вадим Шумков вошел в обновленный состав Президиума Государственного Совета Российской Федерации. Соответствующее распоряжение Президента России опубликовано 12 декабря», — говорится в сообщении правительства Курганской области. Персональный состав президиума определяется председателем Государственного Совета для решения оперативных вопросов. Президиум Государственного совета рассматривает план работы Госсовета, повестку дня заседаний, анализирует реализацию плана работы Госсовета и его решений. URA.RU писало, что Вадим Шумков впервые вошел в президиум Госсовета РФ в 2020 году. В 2021 году Курганский губернатор был в составе президиума наряду с еще девятью главами регионов.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вошел в обновленный состав президиума Госсовета РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области со ссылкой на распоряжение президента РФ. «Губернатор Курганской области Вадим Шумков вошел в обновленный состав Президиума Государственного Совета Российской Федерации. Соответствующее распоряжение Президента России опубликовано 12 декабря», — говорится в сообщении правительства Курганской области. Персональный состав президиума определяется председателем Государственного Совета для решения оперативных вопросов. Президиум Государственного совета рассматривает план работы Госсовета, повестку дня заседаний, анализирует реализацию плана работы Госсовета и его решений. URA.RU писало, что Вадим Шумков впервые вошел в президиум Госсовета РФ в 2020 году. В 2021 году Курганский губернатор был в составе президиума наряду с еще девятью главами регионов.