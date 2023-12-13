Губернатор Шумков вошел в состав президиума Госсовета РФ

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Форум арматуростроителей России. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков остался в обновленном составе президиума Госсовета РФ Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вошел в обновленный состав президиума Госсовета РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области со ссылкой на распоряжение президента РФ.

«Губернатор Курганской области Вадим Шумков вошел в обновленный состав Президиума Государственного Совета Российской Федерации. Соответствующее распоряжение Президента России опубликовано 12 декабря», — говорится в сообщении правительства Курганской области.

Персональный состав президиума определяется председателем Государственного Совета для решения оперативных вопросов. Президиум Государственного совета рассматривает план работы Госсовета, повестку дня заседаний, анализирует реализацию плана работы Госсовета и его решений.

URA.RU писало, что Вадим Шумков впервые вошел в президиум Госсовета РФ в 2020 году. В 2021 году Курганский губернатор был в составе президиума наряду с еще девятью главами регионов.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вошел в обновленный состав президиума Госсовета РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области со ссылкой на распоряжение президента РФ. «Губернатор Курганской области Вадим Шумков вошел в обновленный состав Президиума Государственного Совета Российской Федерации. Соответствующее распоряжение Президента России опубликовано 12 декабря», — говорится в сообщении правительства Курганской области. Персональный состав президиума определяется председателем Государственного Совета для решения оперативных вопросов. Президиум Государственного совета рассматривает план работы Госсовета, повестку дня заседаний, анализирует реализацию плана работы Госсовета и его решений. URA.RU писало, что Вадим Шумков впервые вошел в президиум Госсовета РФ в 2020 году. В 2021 году Курганский губернатор был в составе президиума наряду с еще девятью главами регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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