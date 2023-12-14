Александра Виноградова отправили в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова

Центральный райсуд Челябинска 14 декабря отправил в СИЗО мэра Троицка (Челябинская область) Александра Виноградова, обвиняемого в получении взятки. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала суда, градоначальника отправили под стражу до 13 февраля.

По словам следователя, Виноградов, оставшись на свободе, может предпринять попытки к уничтожению доказательств, повлиять на свидетелей, либо скрыться. В связи с чем его решили отправить под арест на два месяца. Виноградов заявил, что категорически не согласен с ходатайством следствия, так как не признает вину, но готов сотрудничать с сотрудниками полиции. Свое задержание считает следствием оправдательного приговора по своему предыдущему делу. Адвокат попросил суд отнестись к словам подзащитного с пониманием и не проявлять формализма при рассмотрении ходатайства, освободив его под залог либо поместив под домашний арест.

«Суд постановил избрать в отношении Виноградова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. То есть до 13 февраля 2024 года», — зачитал решение судья Ирина Шершикова.

Виноградова задержали утром 13 декабря сотрудники полиции. Параллельно с этим сотрудники УФСБ по региону задержали владельца сети «Копеечка» Дмитрия Виноградова и местного жителя Бориса Спиридонова. Предварительно, Виноградов-мэр получил от Виноградова-коммерсанта взятку в виде беговой дорожки стоимостью в 126 тысяч рублей. Тренажер градоначальнику передал Спиридонов. За это бизнесмену оказали содействие при получении разрешения на эксплуатацию здания магазина сети в Троицке на улице Дерибаса. Меру пресечения сегодня первым избрали предпринимателю — Бориса Виноградова отправили на два месяца в СИЗО.

В прошлом двое из задержанных уже имели проблемы с законом. Мэра Троицка судили за превышение должностных полномочий. Тогда его полностью оправдали и признали за ним право на реабилитацию. Спиридонов отбывал срок за покушение на убийство директора одного из коммунальных предприятий Троицка Евгения Пана в 2012 году.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU