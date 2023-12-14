В Кургане уволился заместитель прокурора города

Из прокуратуры города Кургана уволился один из заместителей руководителя Виталия Долгушина. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших работников ведомства.
«Заместитель прокурора города Роман Баженов написал заявление об увольнении», — рассказали источники. По их данным, Баженов вышел на пенсию.
В пресс-службы областной прокуратуры подтвердили данную информацию. Новым заместителем Долгушина стал Дмитрий Куликов. До назначения он работал зампрокурора в Каргапольском округе. На новой должности Куликов отвечает за надзор по уголовно-судебной деятельности.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганском управлении ФСБ произошла смена руководителя. Начальником назначили полковника Юрия Арбакова, переведенного в наш регион из чукотского управления.
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