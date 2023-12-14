14 декабря 2023

В Кургане уволился заместитель прокурора города

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, прокурор, руки
В Кургане ушел с должности зампрокурора Фото:

Из прокуратуры города Кургана уволился один из заместителей руководителя Виталия Долгушина. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших работников ведомства.

«Заместитель прокурора города Роман Баженов написал заявление об увольнении», — рассказали источники. По их данным, Баженов вышел на пенсию.

В пресс-службы областной прокуратуры подтвердили данную информацию. Новым заместителем Долгушина стал Дмитрий Куликов. До назначения он работал зампрокурора в Каргапольском округе. На новой должности Куликов отвечает за надзор по уголовно-судебной деятельности.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском управлении ФСБ произошла смена руководителя. Начальником назначили полковника Юрия Арбакова, переведенного в наш регион из чукотского управления.

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Из прокуратуры города Кургана уволился один из заместителей руководителя Виталия Долгушина. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших работников ведомства. «Заместитель прокурора города Роман Баженов написал заявление об увольнении», — рассказали источники. По их данным, Баженов вышел на пенсию. В пресс-службы областной прокуратуры подтвердили данную информацию. Новым заместителем Долгушина стал Дмитрий Куликов. До назначения он работал зампрокурора в Каргапольском округе. На новой должности Куликов отвечает за надзор по уголовно-судебной деятельности. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском управлении ФСБ произошла смена руководителя. Начальником назначили полковника Юрия Арбакова, переведенного в наш регион из чукотского управления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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