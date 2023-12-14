Правительство Тюменской области выделит деньги на стабилизацию коммунальных тарифов

Правительство Тюменской области сдерживает рост тарифов на коммунальные услуги

С 1 июля в Тюменской области вырастут тарифы по ЖКХ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Правительство Тюменской области выделит средства на стабилизацию коммунальных тарифов. Об этом сообщает инфоцентр.

«Правительство Тюменской области сдерживает рост тарифов на коммунальные услуги. 7 млрд рублей выделено из регионального бюджета, чтобы средний рост коммунального платежа жителей не превысил 9,6% с 1 июля 2024 года», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что тюменцы могут рассчитывать на субсидии. Компенсации получат те, чей платеж за ЖКУ, включая плату за капремонт, составляет более 20% дохода (или общего дохода семьи).