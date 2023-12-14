В ЯНАО ожидаются резкие перепады температур на выходные

В воскресенье в ЯНАО ожидается потепление до -13, но с сильными порывами ветра
В выходные, 16 и 17 декабря, в ЯНАО ожидается похолодание до -39 градусов, а в отдельных районах потепление до -13 и метель. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
В субботу, 16 декабря, днем местами температура достигнет 30—35 ниже нуля, по западу до -17. Ночью при прояснении до -39. В воскресенье, 17 декабря, значительно потеплеет — до минус 13 днем, но ночью температура может опуститься до -37 градусов. Ожидается метель, местами порывы ветра достигнут 18 м/с.
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