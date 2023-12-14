14 декабря 2023

В ЯНАО ожидаются резкие перепады температур на выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, снег, зима, парк, городской сад, иней, мороз
В воскресенье в ЯНАО ожидается потепление до -13, но с сильными порывами ветра Фото:

В выходные, 16 и 17 декабря, в ЯНАО ожидается похолодание до -39 градусов, а в отдельных районах потепление до -13 и метель. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

В субботу, 16 декабря, днем местами температура достигнет 30—35 ниже нуля, по западу до -17. Ночью при прояснении до -39. В воскресенье, 17 декабря, значительно потеплеет — до минус 13 днем, но ночью температура может опуститься до -37 градусов. Ожидается метель, местами порывы ветра достигнут 18 м/с.

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В выходные, 16 и 17 декабря, в ЯНАО ожидается похолодание до -39 градусов, а в отдельных районах потепление до -13 и метель. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. В субботу, 16 декабря, днем местами температура достигнет 30—35 ниже нуля, по западу до -17. Ночью при прояснении до -39. В воскресенье, 17 декабря, значительно потеплеет — до минус 13 днем, но ночью температура может опуститься до -37 градусов. Ожидается метель, местами порывы ветра достигнут 18 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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