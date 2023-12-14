Курганская полиция уничтожила вещдоки

15 декабря 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Полиция планово сожгла около 5,5 килограмм наркотиков (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков полиции Кургана уничтожили запрещенные вещества, которые являлись вещественными доказательствами. Уничтожение прошло планово. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области на сайте ведомства. «Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области провели плановое уничтожение наркотических средств», — сообщила пресс-служба полиции. По данным ведомства, ранее эти запрещенные вещества были изъяты у людей, которые занимались оборотом наркотиков. Они хранились как вещдоки, пока не вступили в силу обвинительные приговоры. Всего, по данным УМВД, было исполнено 49 приговоров суда. Уничтожено около 5,5 килограмма наркотиков общего веса, из них 184 грамма каннабиса, более трех граммов гашиша, 76,5 грамма героина, около 160 граммов сильнодействующих веществ и более пяти килограммов синтетических наркотиков. Вещдоки сожгли в присутствии представителей других региональных ведомств.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков полиции Кургана уничтожили запрещенные вещества, которые являлись вещественными доказательствами. Уничтожение прошло планово. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области на сайте ведомства. «Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области провели плановое уничтожение наркотических средств», — сообщила пресс-служба полиции. По данным ведомства, ранее эти запрещенные вещества были изъяты у людей, которые занимались оборотом наркотиков. Они хранились как вещдоки, пока не вступили в силу обвинительные приговоры. Всего, по данным УМВД, было исполнено 49 приговоров суда. Уничтожено около 5,5 килограмма наркотиков общего веса, из них 184 грамма каннабиса, более трех граммов гашиша, 76,5 грамма героина, около 160 граммов сильнодействующих веществ и более пяти килограммов синтетических наркотиков. Вещдоки сожгли в присутствии представителей других региональных ведомств.