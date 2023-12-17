Курганцы едут в лес, чтобы срубить елки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана обнаружил в лесу двух граждан, бесплатно рубивших елки и ветки. Один из участников рубки был похож на представителя руководства крупной оптовой компании. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили читатели сайта.

«Житель Кургана, проживающий в собственном доме, нашел горожан, незаконно рубивших елки и ветки. Он снял нарушителей на видео», — рассказали редакции читатели. На видео снят мужчина со срубленной елкой, похожий на одного из руководителей оптовой фирмы.

Автор видео сообщил, что ближе к новогодним праздникам любители бесплатных елок приезжают в государственный лес все чаще. Мужчина в рамках закона защищает лес и угрожает им вызовом правоохранительных органов из-за вырубки. Обнаруженным нарушителям он пообещал передать их данные сотрудникам правопорядка.

Редакция обратилась в полицию за комментарием. В ведомстве пообещали предоставить информацию об ответственности за подобные нарушения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане открываются елочные базары. Всего в городе будет действовать 21 пункт, где можно купить елку для празднования нового года.