17 декабря 2023

Курганец поймал бизнесмена, бесплатно срубившего елку в лесу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Елки. Курган
Курганцы едут в лес, чтобы срубить елки Фото:

Житель Кургана обнаружил в лесу двух граждан, бесплатно рубивших елки и ветки. Один из участников рубки был похож на представителя руководства крупной оптовой компании. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили читатели сайта.

«Житель Кургана, проживающий в собственном доме, нашел горожан, незаконно рубивших елки и ветки. Он снял нарушителей на видео», — рассказали редакции читатели. На видео снят мужчина со срубленной елкой, похожий на одного из руководителей оптовой фирмы.

Автор видео сообщил, что ближе к новогодним праздникам любители бесплатных елок приезжают в государственный лес все чаще. Мужчина в рамках закона защищает лес и угрожает им вызовом правоохранительных органов из-за вырубки. Обнаруженным нарушителям он пообещал передать их данные сотрудникам правопорядка.

Редакция обратилась в полицию за комментарием. В ведомстве пообещали предоставить информацию об ответственности за подобные нарушения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане открываются елочные базары. Всего в городе будет действовать 21 пункт, где можно купить елку для празднования нового года.

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Житель Кургана обнаружил в лесу двух граждан, бесплатно рубивших елки и ветки. Один из участников рубки был похож на представителя руководства крупной оптовой компании. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили читатели сайта. «Житель Кургана, проживающий в собственном доме, нашел горожан, незаконно рубивших елки и ветки. Он снял нарушителей на видео», — рассказали редакции читатели. На видео снят мужчина со срубленной елкой, похожий на одного из руководителей оптовой фирмы. Автор видео сообщил, что ближе к новогодним праздникам любители бесплатных елок приезжают в государственный лес все чаще. Мужчина в рамках закона защищает лес и угрожает им вызовом правоохранительных органов из-за вырубки. Обнаруженным нарушителям он пообещал передать их данные сотрудникам правопорядка. Редакция обратилась в полицию за комментарием. В ведомстве пообещали предоставить информацию об ответственности за подобные нарушения. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане открываются елочные базары. Всего в городе будет действовать 21 пункт, где можно купить елку для празднования нового года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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