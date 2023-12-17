В селе ЯНАО при пожаре погиб мужчина

В Яр-Сале Ямальского района ЯНАО из загоревшегося деревянного балка вытащили труп мужчины. О происшествии сообщили в противопожарной службе округа 18 декабря.
«В Яр-Сале произошло возгорание в одноэтажном деревянном балке, расположенном на территории северной промышленной зоны. До прибытия огнеборцев обнаружен труп мужчины», — сообщают специалисты ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО» на официальном сайте.
Происшествие произошло вечером 15 декабря, пожар в балке был ликвидирован в течение 15 минут, но балок был поврежден по всей площади. В тушении приняло участие 16 человек личного состава и три единицы техники.
За 16—17 декабря в поселениях округа произошло еще два пожара. Так, в поселке Харп загорелось нежилое одноэтажное здание, огонь повредил конек кровли и внутреннюю отделку. Вечером 17 декабря в Ханымее сгорел строящийся частный дом. Оба пожара обошлись без жертв.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.