17 декабря 2023

В селе ЯНАО при пожаре погиб мужчина

В Ямальском районе ЯНАО пожарные обнаружили труп мужчины
© Служба новостей «URA.RU»
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В Яр-Сале вечером 15 декабря при пожаре погиб мужчина Фото:

В Яр-Сале Ямальского района ЯНАО из загоревшегося деревянного балка вытащили труп мужчины. О происшествии сообщили в противопожарной службе округа 18 декабря.

«В Яр-Сале произошло возгорание в одноэтажном деревянном балке, расположенном на территории северной промышленной зоны. До прибытия огнеборцев обнаружен труп мужчины», — сообщают специалисты ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО» на официальном сайте.

Происшествие произошло вечером 15 декабря, пожар в балке был ликвидирован в течение 15 минут, но балок был поврежден по всей площади. В тушении приняло участие 16 человек личного состава и три единицы техники.

За 16—17 декабря в поселениях округа произошло еще два пожара. Так, в поселке Харп загорелось нежилое одноэтажное здание, огонь повредил конек кровли и внутреннюю отделку. Вечером 17 декабря в Ханымее сгорел строящийся частный дом. Оба пожара обошлись без жертв.

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В Яр-Сале Ямальского района ЯНАО из загоревшегося деревянного балка вытащили труп мужчины. О происшествии сообщили в противопожарной службе округа 18 декабря. «В Яр-Сале произошло возгорание в одноэтажном деревянном балке, расположенном на территории северной промышленной зоны. До прибытия огнеборцев обнаружен труп мужчины», — сообщают специалисты ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО» на официальном сайте. Происшествие произошло вечером 15 декабря, пожар в балке был ликвидирован в течение 15 минут, но балок был поврежден по всей площади. В тушении приняло участие 16 человек личного состава и три единицы техники. За 16—17 декабря в поселениях округа произошло еще два пожара. Так, в поселке Харп загорелось нежилое одноэтажное здание, огонь повредил конек кровли и внутреннюю отделку. Вечером 17 декабря в Ханымее сгорел строящийся частный дом. Оба пожара обошлись без жертв.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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