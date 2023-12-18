В свердловском центре, где умер 14-летний боксер, сделали стихийный мемориал. Фото

18 декабря 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Мемориал поставили в центре, где занимался ребенок (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В первоуральском центре развития детей и молодежи (ЦРДМ), где во время соревнований умер 14-летний боксер, появился стихийный мемориал. Его заметил корреспондент URA.RU, приезжавший в учреждение. Новость по теме Свердловчанин руками сломал шлагбаум, чтобы пропустить скорую к 14-летнему боксеру. Видео Мемориал расположен на первом этаже здания. На столике лежат синие боксерские перчатки, стоит ваза с гвоздиками и фотография юного боксера. Тренировки по боксу проходили именно в ЦРДМ. «Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким подростка. Со стороны нашего центра, свердловской федерации бокса и горадминистрации будет оказана вся необходимая помощь семье мальчика», — сказала URA.RU директор учреждения Анастасия Евдокимова. По ее словам, у погибшего были все необходимые медицинские справки и допуск к соревнованиям. ЧП произошло 17 декабря. Юный спортсмен участвовал в финале, где ему во время спарринга стало плохо. Мальчику вызвали бригаду скорой помощи. Ребенка увезли в местную больницу, но врачи не смогли спасти его. По данным инсайдера URA.RU, погибший знал оппонента. «У того не было злого умысла, это чистая случайность», — считает собеседник агентства. Руководство ЦРДМ вызвали на допрос в Следственный комитет. Евдокимова заявила URA.RU, что ЦРДМ поможет семье погибшего с похоронами. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мемориал находится на первом этаже ЦРДМ Фото: Илья Московец © URA.RU Зал, где были соревнования Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В первоуральском центре развития детей и молодежи (ЦРДМ), где во время соревнований умер 14-летний боксер, появился стихийный мемориал. Его заметил корреспондент URA.RU, приезжавший в учреждение. Мемориал расположен на первом этаже здания. На столике лежат синие боксерские перчатки, стоит ваза с гвоздиками и фотография юного боксера. Тренировки по боксу проходили именно в ЦРДМ. «Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким подростка. Со стороны нашего центра, свердловской федерации бокса и горадминистрации будет оказана вся необходимая помощь семье мальчика», — сказала URA.RU директор учреждения Анастасия Евдокимова. По ее словам, у погибшего были все необходимые медицинские справки и допуск к соревнованиям. ЧП произошло 17 декабря. Юный спортсмен участвовал в финале, где ему во время спарринга стало плохо. Мальчику вызвали бригаду скорой помощи. Ребенка увезли в местную больницу, но врачи не смогли спасти его. По данным инсайдера URA.RU, погибший знал оппонента. «У того не было злого умысла, это чистая случайность», — считает собеседник агентства. Руководство ЦРДМ вызвали на допрос в Следственный комитет. Евдокимова заявила URA.RU, что ЦРДМ поможет семье погибшего с похоронами. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».