В свердловском центре, где умер 14-летний боксер, сделали стихийный мемориал. Фото

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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
Мемориал поставили в центре, где занимался ребенок (архивное фото) Фото:

В первоуральском центре развития детей и молодежи (ЦРДМ), где во время соревнований умер 14-летний боксер, появился стихийный мемориал. Его заметил корреспондент URA.RU, приезжавший в учреждение.

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Мемориал расположен на первом этаже здания. На столике лежат синие боксерские перчатки, стоит ваза с гвоздиками и фотография юного боксера. Тренировки по боксу проходили именно в ЦРДМ.

«Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким подростка. Со стороны нашего центра, свердловской федерации бокса и горадминистрации будет оказана вся необходимая помощь семье мальчика», — сказала URA.RU директор учреждения Анастасия Евдокимова. По ее словам, у погибшего были все необходимые медицинские справки и допуск к соревнованиям.

ЧП произошло 17 декабря. Юный спортсмен участвовал в финале, где ему во время спарринга стало плохо. Мальчику вызвали бригаду скорой помощи. Ребенка увезли в местную больницу, но врачи не смогли спасти его.

По данным инсайдера URA.RU, погибший знал оппонента. «У того не было злого умысла, это чистая случайность», — считает собеседник агентства. Руководство ЦРДМ вызвали на допрос в Следственный комитет. Евдокимова заявила URA.RU, что ЦРДМ поможет семье погибшего с похоронами. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Мемориал находится на первом этаже ЦРДМ
Мемориал находится на первом этаже ЦРДМ
Фото:
Зал, где были соревнования
Зал, где были соревнования
Фото:
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В первоуральском центре развития детей и молодежи (ЦРДМ), где во время соревнований умер 14-летний боксер, появился стихийный мемориал. Его заметил корреспондент URA.RU, приезжавший в учреждение. Мемориал расположен на первом этаже здания. На столике лежат синие боксерские перчатки, стоит ваза с гвоздиками и фотография юного боксера. Тренировки по боксу проходили именно в ЦРДМ. «Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким подростка. Со стороны нашего центра, свердловской федерации бокса и горадминистрации будет оказана вся необходимая помощь семье мальчика», — сказала URA.RU директор учреждения Анастасия Евдокимова. По ее словам, у погибшего были все необходимые медицинские справки и допуск к соревнованиям. ЧП произошло 17 декабря. Юный спортсмен участвовал в финале, где ему во время спарринга стало плохо. Мальчику вызвали бригаду скорой помощи. Ребенка увезли в местную больницу, но врачи не смогли спасти его. По данным инсайдера URA.RU, погибший знал оппонента. «У того не было злого умысла, это чистая случайность», — считает собеседник агентства. Руководство ЦРДМ вызвали на допрос в Следственный комитет. Евдокимова заявила URA.RU, что ЦРДМ поможет семье погибшего с похоронами. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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