Директор центра развития детей и молодежи в Первоуральске (ЦРДМ) Анастасия Евдокимова расплакалась, рассказывая корреспонденту URA.RU о скончавшемся на соревнованиях юном боксере. Трагедия произошла 17 декабря.
«Мальчику было 14 лет, у него были все необходимые медицинские справки и допуск [к соревнованиям]. Подросток получил несколько ударов в третьем раунде, от которых потерял сознание. Судья незамедлительно остановил бой. К нему сразу же подбежала медсестра, которая стала оказывать помощь. Также вызвали бригаду скорой помощи, врачи приехали через семь минут», — рассказала о ЧП Евдокимова, не скрывая слез. По ее словам, мальчика увезли в хирургическое отделение одной из первоуральских больниц. Медики не смогли спасти подростка.
Информированный источник URA.RU добавил, что подобных случаев в ЦРДМ никогда не было. Перед боем (с участием 14-летнего подростка) тренеры проверили перчатки и амуницию боксеров. «[Погибший] мальчик не был перегружен поединками. У него был спарринг в субботу (16 декабря) и в воскресенье», — пояснил инсайдер агентства.
Трагедия, как писало URA.RU, произошла 17 декабря в ЦРДМ. 14-летнему боксеру стало плохо во время спарринга. Врачи не смогли спасти подростка. Директора учреждения Евдокимову вызвали на допрос в Следственный комитет. Силовики не считают ее виновной в случившемся.
Кроме того, в распоряжении URA.RU появилось видео, на котором мужчина сломал шлагбаум, чтобы скорая помощь смогла проехать к ЦРДМ. Сотрудники отеля рассказали корреспонденту, чтобы в момент ЧП все торопились, поэтому никто не попросил их открыть шлагбаум.
Так выглядит здание ЦРДМ, где были соревнования по боксу
Директор центра развития детей и молодежи в Первоуральске (ЦРДМ) Анастасия Евдокимова расплакалась, рассказывая корреспонденту URA.RU о скончавшемся на соревнованиях юном боксере. Трагедия произошла 17 декабря. «Мальчику было 14 лет, у него были все необходимые медицинские справки и допуск [к соревнованиям]. Подросток получил несколько ударов в третьем раунде, от которых потерял сознание. Судья незамедлительно остановил бой. К нему сразу же подбежала медсестра, которая стала оказывать помощь. Также вызвали бригаду скорой помощи, врачи приехали через семь минут», — рассказала о ЧП Евдокимова, не скрывая слез. По ее словам, мальчика увезли в хирургическое отделение одной из первоуральских больниц. Медики не смогли спасти подростка. Информированный источник URA.RU добавил, что подобных случаев в ЦРДМ никогда не было. Перед боем (с участием 14-летнего подростка) тренеры проверили перчатки и амуницию боксеров. «[Погибший] мальчик не был перегружен поединками. У него был спарринг в субботу (16 декабря) и в воскресенье», — пояснил инсайдер агентства. Трагедия, как писало URA.RU, произошла 17 декабря в ЦРДМ. 14-летнему боксеру стало плохо во время спарринга. Врачи не смогли спасти подростка. Директора учреждения Евдокимову вызвали на допрос в Следственный комитет. Силовики не считают ее виновной в случившемся. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В учреждении после смерти спортсмена появился стихийный мемориал. Кроме того, в распоряжении URA.RU появилось видео, на котором мужчина сломал шлагбаум, чтобы скорая помощь смогла проехать к ЦРДМ. Сотрудники отеля рассказали корреспонденту, чтобы в момент ЧП все торопились, поэтому никто не попросил их открыть шлагбаум.