Трагедия произошла 17 декабря в Первоуральске (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Школьник умер на соревнованиях по боксу в Первоуральске

Директор центра развития детей и молодежи в Первоуральске (ЦРДМ) Анастасия Евдокимова расплакалась, рассказывая корреспонденту URA.RU о скончавшемся на соревнованиях юном боксере. Трагедия произошла 17 декабря.

«Мальчику было 14 лет, у него были все необходимые медицинские справки и допуск [к соревнованиям]. Подросток получил несколько ударов в третьем раунде, от которых потерял сознание. Судья незамедлительно остановил бой. К нему сразу же подбежала медсестра, которая стала оказывать помощь. Также вызвали бригаду скорой помощи, врачи приехали через семь минут», — рассказала о ЧП Евдокимова, не скрывая слез. По ее словам, мальчика увезли в хирургическое отделение одной из первоуральских больниц. Медики не смогли спасти подростка.

Информированный источник URA.RU добавил, что подобных случаев в ЦРДМ никогда не было. Перед боем (с участием 14-летнего подростка) тренеры проверили перчатки и амуницию боксеров. «[Погибший] мальчик не был перегружен поединками. У него был спарринг в субботу (16 декабря) и в воскресенье», — пояснил инсайдер агентства.

Трагедия, как писало URA.RU, произошла 17 декабря в ЦРДМ. 14-летнему боксеру стало плохо во время спарринга. Врачи не смогли спасти подростка. Директора учреждения Евдокимову вызвали на допрос в Следственный комитет. Силовики не считают ее виновной в случившемся.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В учреждении после смерти спортсмена появился стихийный мемориал.

Кроме того, в распоряжении URA.RU появилось видео, на котором мужчина сломал шлагбаум, чтобы скорая помощь смогла проехать к ЦРДМ. Сотрудники отеля рассказали корреспонденту, чтобы в момент ЧП все торопились, поэтому никто не попросил их открыть шлагбаум.

Так выглядит здание ЦРДМ, где были соревнования по боксу Фото: Илья Московец © URA.RU

А вот так — зал. В нем также проходят тренировки по боксу Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU