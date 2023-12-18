В Кургане на сутки отключат воду в десятках домов и четырех больницах. Список

19 декабря 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

В микрорайоне Рябково на сутки отключат холодную воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 20 декабря на сутки отключат холодную воду в микрорайоне Рябково для врезки нового участка водопровода. Под ограничение попадут десятки жилых домов и четыре медучреждения. Об этом сообщается в telegram-канале «Водный Союз». «20 декабря новый участок водопровода диаметром 315 мм по улице Карбышева, 42 будет врезан в централизованную сеть. Для проведения работ необходимо временно ограничить подачу холодной воды в жилые дома и больницы», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Ограничение водоснабжения будет действовать с 10 утра 20 декабря до 8 утра 21 декабря. Потребителей заранее просят запастись водой. Список адресов, попадающие под отключение холодной воды: ул. Карбышева №27 (Областная больница), 31 (Инфекционная больница), 46, 46б, 44а, 44, 42;

ул. М. Ульяновой №№6, блок «г» (Центр Илизарова), 6а, 6 к2, 6к5, 35к3;

ул. Яблочкина №6;

ул. Циолковского №№1, к.1 (Противотуберкулезный диспансер), 1б/1, 1б; 1, 1а;

ул. Попова — частный сектор;

ул. Черняховского №№4, 4а, 6, 10, 10а (детсад № 74), 8, 8А, 8Б, 12, 14.

В Кургане 20 декабря на сутки отключат холодную воду в микрорайоне Рябково для врезки нового участка водопровода. Под ограничение попадут десятки жилых домов и четыре медучреждения. Об этом сообщается в telegram-канале «Водный Союз». «20 декабря новый участок водопровода диаметром 315 мм по улице Карбышева, 42 будет врезан в централизованную сеть. Для проведения работ необходимо временно ограничить подачу холодной воды в жилые дома и больницы», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Ограничение водоснабжения будет действовать с 10 утра 20 декабря до 8 утра 21 декабря. Потребителей заранее просят запастись водой. Список адресов, попадающие под отключение холодной воды: