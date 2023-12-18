В Кургане 20 декабря на сутки отключат холодную воду в микрорайоне Рябково для врезки нового участка водопровода. Под ограничение попадут десятки жилых домов и четыре медучреждения. Об этом сообщается в telegram-канале «Водный Союз».
«20 декабря новый участок водопровода диаметром 315 мм по улице Карбышева, 42 будет врезан в централизованную сеть. Для проведения работ необходимо временно ограничить подачу холодной воды в жилые дома и больницы», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Ограничение водоснабжения будет действовать с 10 утра 20 декабря до 8 утра 21 декабря. Потребителей заранее просят запастись водой.
Список адресов, попадающие под отключение холодной воды:
- ул. Карбышева №27 (Областная больница), 31 (Инфекционная больница), 46, 46б, 44а, 44, 42;
- ул. М. Ульяновой №№6, блок «г» (Центр Илизарова), 6а, 6 к2, 6к5, 35к3;
- ул. Яблочкина №6;
- ул. Циолковского №№1, к.1 (Противотуберкулезный диспансер), 1б/1, 1б; 1, 1а;
- ул. Попова — частный сектор;
- ул. Черняховского №№4, 4а, 6, 10, 10а (детсад № 74), 8, 8А, 8Б, 12, 14.
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