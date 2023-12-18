Власти ЯНАО раздали жилье сразу в двух поселках

В ямальских поселках Харп и Тазовский жители получили новые квартиры. Все новоселы переселены из аварийного жилфонда. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
«Завершаем год добрыми новостями для без малого 150 семей. Сразу в двух поселках Ямала отметили новоселье. Харповчан поздравил лично — 48 семей встретят 2024 год в новых стенах», — сообщил на своем telegram-канале Артюхов.
В Тазовском семьям вручил ключи глава района Виктор Югай. Почти сто семей заехали в новый четырехэтажный дом на улице Пиеттомина. Квартиры полностью готовы к заселению, в них выполнена отделка и установлена сантехника. Во дворе дома оборудована детская площадка и есть стоянка для машин.
Ранее URA.RU сообщало о тундровиках, получивших в селе Сеяха новые квартиры. В новый дом заехали 34 семьи коренных жителей Севера, ведущих традиционный образ жизни.
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