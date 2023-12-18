18 декабря 2023

Власти ЯНАО раздали жилье сразу в двух поселках

Почти 150 семей из Харпа и Тазовского получили ключи от новых квартир
© Служба новостей «URA.RU»
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Почти 150 семей заехали в новые квартиры Фото:

В ямальских поселках Харп и Тазовский жители получили новые квартиры. Все новоселы переселены из аварийного жилфонда. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Завершаем год добрыми новостями для без малого 150 семей. Сразу в двух поселках Ямала отметили новоселье. Харповчан поздравил лично — 48 семей встретят 2024 год в новых стенах», — сообщил на своем telegram-канале Артюхов.

В Тазовском семьям вручил ключи глава района Виктор Югай. Почти сто семей заехали в новый четырехэтажный дом на улице Пиеттомина. Квартиры полностью готовы к заселению, в них выполнена отделка и установлена сантехника. Во дворе дома оборудована детская площадка и есть стоянка для машин.

Ранее URA.RU сообщало о тундровиках, получивших в селе Сеяха новые квартиры. В новый дом заехали 34 семьи коренных жителей Севера, ведущих традиционный образ жизни.

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В ямальских поселках Харп и Тазовский жители получили новые квартиры. Все новоселы переселены из аварийного жилфонда. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Завершаем год добрыми новостями для без малого 150 семей. Сразу в двух поселках Ямала отметили новоселье. Харповчан поздравил лично — 48 семей встретят 2024 год в новых стенах», — сообщил на своем telegram-канале Артюхов. В Тазовском семьям вручил ключи глава района Виктор Югай. Почти сто семей заехали в новый четырехэтажный дом на улице Пиеттомина. Квартиры полностью готовы к заселению, в них выполнена отделка и установлена сантехника. Во дворе дома оборудована детская площадка и есть стоянка для машин. Ранее URA.RU сообщало о тундровиках, получивших в селе Сеяха новые квартиры. В новый дом заехали 34 семьи коренных жителей Севера, ведущих традиционный образ жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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