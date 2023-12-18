Общество Власти ЯНАО раздали жилье сразу в двух поселках Почти 150 семей из Харпа и Тазовского получили ключи от новых квартир 19 декабря 2023 в 20:48 Размер текста - 17 + Почти 150 семей заехали в новые квартиры Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В ямальских поселках Харп и Тазовский жители получили новые квартиры. Все новоселы переселены из аварийного жилфонда. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Завершаем год добрыми новостями для без малого 150 семей. Сразу в двух поселках Ямала отметили новоселье. Харповчан поздравил лично — 48 семей встретят 2024 год в новых стенах», — сообщил на своем telegram-канале Артюхов. В Тазовском семьям вручил ключи глава района Виктор Югай. Почти сто семей заехали в новый четырехэтажный дом на улице Пиеттомина. Квартиры полностью готовы к заселению, в них выполнена отделка и установлена сантехника. Во дворе дома оборудована детская площадка и есть стоянка для машин. Ранее URA.RU сообщало о тундровиках, получивших в селе Сеяха новые квартиры. В новый дом заехали 34 семьи коренных жителей Севера, ведущих традиционный образ жизни. В ямальских поселках Харп и Тазовский жители получили новые квартиры. Все новоселы переселены из аварийного жилфонда. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Завершаем год добрыми новостями для без малого 150 семей. Сразу в двух поселках Ямала отметили новоселье. Харповчан поздравил лично — 48 семей встретят 2024 год в новых стенах», — сообщил на своем telegram-канале Артюхов. В Тазовском семьям вручил ключи глава района Виктор Югай. Почти сто семей заехали в новый четырехэтажный дом на улице Пиеттомина. Квартиры полностью готовы к заселению, в них выполнена отделка и установлена сантехника. Во дворе дома оборудована детская площадка и есть стоянка для машин. Ранее URA.RU сообщало о тундровиках, получивших в селе Сеяха новые квартиры. В новый дом заехали 34 семьи коренных жителей Севера, ведущих традиционный образ жизни. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям