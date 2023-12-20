В Курганскую область доставили служебные автомобили для ДПС. Фото

21 декабря 2023 в 05:27 Размер текста - 17 +

Автомобили будут переданы ДПС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганскую область доставили пять служебных автомобилей, которые планируется использовать для ДПС. Сертификат на их покупку глава региона Вадим Шумков вручил начальнику регионального УМВД Дмитрию Свинову, сообщается в пресс-службе правительства Курганской области. «Пять новых служебных автомобилей марки Lada Vesta доставили в Курганскую область. Сертификат на их покупку вручил Вадим Шумков Дмитрию Свинову. В УМВД отметили, что автомобили проходят приемку, идет оформление документов. Планируется, что в первые месяцы 2024 года они поступят на службу ДПС», — сообщается в telegram-канале правительства. В июле 2023 года Вадим Шумков вручил ключи от спецмашин сотрудникам регионального управления МВД России. 11 новых автомобилей переданы на работу патрулям как на территории города, так и по всей Курганской области, сообщил Дмитрий Свинов. Автомобили проходят приемку и идет оформление документов Правительство Курганской области, https://t.me/kurganskayaobl/21893

В Курганскую область доставили пять служебных автомобилей, которые планируется использовать для ДПС. Сертификат на их покупку глава региона Вадим Шумков вручил начальнику регионального УМВД Дмитрию Свинову, сообщается в пресс-службе правительства Курганской области. «Пять новых служебных автомобилей марки Lada Vesta доставили в Курганскую область. Сертификат на их покупку вручил Вадим Шумков Дмитрию Свинову. В УМВД отметили, что автомобили проходят приемку, идет оформление документов. Планируется, что в первые месяцы 2024 года они поступят на службу ДПС», — сообщается в telegram-канале правительства. В июле 2023 года Вадим Шумков вручил ключи от спецмашин сотрудникам регионального управления МВД России. 11 новых автомобилей переданы на работу патрулям как на территории города, так и по всей Курганской области, сообщил Дмитрий Свинов.