20 декабря 2023

В Курганскую область доставили служебные автомобили для ДПС. Фото

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Автомобили будут переданы ДПС Фото:

В Курганскую область доставили пять служебных автомобилей, которые планируется использовать для ДПС. Сертификат на их покупку глава региона Вадим Шумков вручил начальнику регионального УМВД Дмитрию Свинову, сообщается в пресс-службе правительства Курганской области.

«Пять новых служебных автомобилей марки Lada Vesta доставили в Курганскую область. Сертификат на их покупку вручил Вадим Шумков Дмитрию Свинову. В УМВД отметили, что автомобили проходят приемку, идет оформление документов. Планируется, что в первые месяцы 2024 года они поступят на службу ДПС», — сообщается в telegram-канале правительства.

В июле 2023 года Вадим Шумков вручил ключи от спецмашин сотрудникам регионального управления МВД России. 11 новых автомобилей переданы на работу патрулям как на территории города, так и по всей Курганской области, сообщил Дмитрий Свинов.

Автомобили проходят приемку и идет оформление документов
Автомобили проходят приемку и идет оформление документов

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В Курганскую область доставили пять служебных автомобилей, которые планируется использовать для ДПС. Сертификат на их покупку глава региона Вадим Шумков вручил начальнику регионального УМВД Дмитрию Свинову, сообщается в пресс-службе правительства Курганской области. «Пять новых служебных автомобилей марки Lada Vesta доставили в Курганскую область. Сертификат на их покупку вручил Вадим Шумков Дмитрию Свинову. В УМВД отметили, что автомобили проходят приемку, идет оформление документов. Планируется, что в первые месяцы 2024 года они поступят на службу ДПС», — сообщается в telegram-канале правительства. В июле 2023 года Вадим Шумков вручил ключи от спецмашин сотрудникам регионального управления МВД России. 11 новых автомобилей переданы на работу патрулям как на территории города, так и по всей Курганской области, сообщил Дмитрий Свинов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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