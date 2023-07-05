Губернатор Шумков подарил полиции новые спецмашины. Видео

06 июля 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Курганские полицейские получили 11 спецмашин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручил ключи от специальных служебных автомобилей сотрудникам регионального управления МВД России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Традиция в передачи новых автомобилей активизировалась с приходом Дмитрия Вячеславовича [Свинова, начальника УМВД по Курганской области]. Мы ежегодно передаем новые автомобили. На этот раз передали 11 машин, до этого было 16. Будем продолжать передавать транспорт», — рассказал губернатор Шумков. Генерал УМВД Дмитрий Свинов поблагодарил за новые спецмашины. По его словам, новые автомобили практически сразу будут переданы на работу патрулям как на территории города, так и по всей Курганской области. Новый транспорт получили отделения полиции в Кургане, в Кетовском и Макушинском округах. Ранее URA.RU писало, что курганские власти планируют закупить десятки пожарных машин. Со слов Шумкова, в планах приобрести около 30 новых спецмашин. Также губернатор рассказал о возможном субсидировании более 70 пассажирских автобусов.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручил ключи от специальных служебных автомобилей сотрудникам регионального управления МВД России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Традиция в передачи новых автомобилей активизировалась с приходом Дмитрия Вячеславовича [Свинова, начальника УМВД по Курганской области]. Мы ежегодно передаем новые автомобили. На этот раз передали 11 машин, до этого было 16. Будем продолжать передавать транспорт», — рассказал губернатор Шумков. Генерал УМВД Дмитрий Свинов поблагодарил за новые спецмашины. По его словам, новые автомобили практически сразу будут переданы на работу патрулям как на территории города, так и по всей Курганской области. Новый транспорт получили отделения полиции в Кургане, в Кетовском и Макушинском округах. Ранее URA.RU писало, что курганские власти планируют закупить десятки пожарных машин. Со слов Шумкова, в планах приобрести около 30 новых спецмашин. Также губернатор рассказал о возможном субсидировании более 70 пассажирских автобусов.