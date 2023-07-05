05 июля 2023

Губернатор Шумков подарил полиции новые спецмашины. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Подготовка к 9 мая. Курган, машина полиции, полицейская машина, полиция
Курганские полицейские получили 11 спецмашин Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручил ключи от специальных служебных автомобилей сотрудникам регионального управления МВД России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Традиция в передачи новых автомобилей активизировалась с приходом Дмитрия Вячеславовича [Свинова, начальника УМВД по Курганской области]. Мы ежегодно передаем новые автомобили. На этот раз передали 11 машин, до этого было 16. Будем продолжать передавать транспорт», — рассказал губернатор Шумков.

Генерал УМВД Дмитрий Свинов поблагодарил за новые спецмашины. По его словам, новые автомобили практически сразу будут переданы на работу патрулям как на территории города, так и по всей Курганской области. Новый транспорт получили отделения полиции в Кургане, в Кетовском и Макушинском округах.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти планируют закупить десятки пожарных машин. Со слов Шумкова, в планах приобрести около 30 новых спецмашин. Также губернатор рассказал о возможном субсидировании более 70 пассажирских автобусов.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручил ключи от специальных служебных автомобилей сотрудникам регионального управления МВД России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Традиция в передачи новых автомобилей активизировалась с приходом Дмитрия Вячеславовича [Свинова, начальника УМВД по Курганской области]. Мы ежегодно передаем новые автомобили. На этот раз передали 11 машин, до этого было 16. Будем продолжать передавать транспорт», — рассказал губернатор Шумков. Генерал УМВД Дмитрий Свинов поблагодарил за новые спецмашины. По его словам, новые автомобили практически сразу будут переданы на работу патрулям как на территории города, так и по всей Курганской области. Новый транспорт получили отделения полиции в Кургане, в Кетовском и Макушинском округах. Ранее URA.RU писало, что курганские власти планируют закупить десятки пожарных машин. Со слов Шумкова, в планах приобрести около 30 новых спецмашин. Также губернатор рассказал о возможном субсидировании более 70 пассажирских автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...