Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручил ключи от специальных служебных автомобилей сотрудникам регионального управления МВД России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Традиция в передачи новых автомобилей активизировалась с приходом Дмитрия Вячеславовича [Свинова, начальника УМВД по Курганской области]. Мы ежегодно передаем новые автомобили. На этот раз передали 11 машин, до этого было 16. Будем продолжать передавать транспорт», — рассказал губернатор Шумков.
Генерал УМВД Дмитрий Свинов поблагодарил за новые спецмашины. По его словам, новые автомобили практически сразу будут переданы на работу патрулям как на территории города, так и по всей Курганской области. Новый транспорт получили отделения полиции в Кургане, в Кетовском и Макушинском округах.
Ранее URA.RU писало, что курганские власти планируют закупить десятки пожарных машин. Со слов Шумкова, в планах приобрести около 30 новых спецмашин. Также губернатор рассказал о возможном субсидировании более 70 пассажирских автобусов.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.