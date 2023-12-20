За 11 месяцев было выявлено 149 случаев совершения преступления, связанного с оборотом оружия Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Полиция в Курганской области изъяла у жителей региона 111 единиц огнестрельного оружия, несколько тысяч боеприпасов и 5,4 килограмм взрывчатых веществ. Об этом сообщает УМВД России по Курганской области на сайте ведомства.

«В результате проведения мероприятий из незаконного оборота изъято 111 единиц огнестрельного оружия, около тысячи единиц боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия, около двух тысяч единиц боеприпасов для гладкоствольного огнестрельного оружия, 5400 граммов взрывчатых веществ, 5 приспособлений для снаряжения патронов для гладкоствольного огнестрельного оружия у лиц, не имеющих права на хранение оружия», — указано на сайте УМВД Курганской области. По данным ведомства, специальные мероприятия по выявлению нарушений проводились с 27 ноября по 17 декабря.

Всего, по данным УМВД, полицейские составили 28 протоколов об административном правонарушении и 23 уголовных дела, связанные с незаконным оборотом оружия. Также УМВД отметило, что за 11 месяцев в регионе выявили 149 преступлений, а в суд направили 126 уголовных дел.

Ранее URA.Ru писало, что в курганском регионе около полутора тысяч жителей лишились лицензии на владение оружием. Более 80% из них слишком поздно подавали заявление на продление разрешения.

В Курганской области менее, чем за месяц полицейские изъяли несколько тысяч боеприпасов Фото: УМВД России по Курганской области

Почти за год было установлено 149 правонарушений из-за оружия Фото: УМВД России по Курганской области