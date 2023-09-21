21 сентября 2023

Газпромбанк и холдинг челябинского олигарха в споре на 11,9 млрд решили помириться

Газпромбанк и «Мечел» заключат мировое соглашение
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, зюзин игорь
Холдинг Игоря Зюзина и руководство Газпромбанка пытаются решить спор миром Фото:

Газпромбанк и две компании Игоря Зюзина из Челябинска в споре на 11,9 млрд рублей решили помириться. На сайте Арбитражного суда Москвы появилось соответствующее уведомление.

«Ходатайства „Мечела“, ПАО „ЧМК“ и Газпромбанка. Об утверждении мирового соглашения», — следует из данных картотеки арбитражных дел.

Очередное заседание состоится 25 сентября. Банк просил провести его в закрытом режиме.

Иск в рамках финансового спора был подан в мае, а в июле «Мечел» его проиграл. С решением суда ответчики не согласились и документ обжаловали. Претензии финорганизации связаны с кредитом французского конгломерата BNP Paribas S.A., транши по которому профинансировала российская сторона. В отдельный процесс выделили ипотечные требования к заемщику. Иск по ним рассматривает Арбитражный суд Челябинской области.

Газпромбанк является вторым по объему ссуженных средств кредитором холдинга Зюзина. Первое место удерживает банк ВТБ.

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Газпромбанк и две компании Игоря Зюзина из Челябинска в споре на 11,9 млрд рублей решили помириться. На сайте Арбитражного суда Москвы появилось соответствующее уведомление. «Ходатайства „Мечела“, ПАО „ЧМК“ и Газпромбанка. Об утверждении мирового соглашения», — следует из данных картотеки арбитражных дел. Очередное заседание состоится 25 сентября. Банк просил провести его в закрытом режиме. Иск в рамках финансового спора был подан в мае, а в июле «Мечел» его проиграл. С решением суда ответчики не согласились и документ обжаловали. Претензии финорганизации связаны с кредитом французского конгломерата BNP Paribas S.A., транши по которому профинансировала российская сторона. В отдельный процесс выделили ипотечные требования к заемщику. Иск по ним рассматривает Арбитражный суд Челябинской области. Газпромбанк является вторым по объему ссуженных средств кредитором холдинга Зюзина. Первое место удерживает банк ВТБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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