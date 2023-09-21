Газпромбанк и холдинг челябинского олигарха в споре на 11,9 млрд решили помириться

Газпромбанк и «Мечел» заключат мировое соглашение

22 сентября 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Холдинг Игоря Зюзина и руководство Газпромбанка пытаются решить спор миром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Газпромбанк и две компании Игоря Зюзина из Челябинска в споре на 11,9 млрд рублей решили помириться. На сайте Арбитражного суда Москвы появилось соответствующее уведомление. «Ходатайства „Мечела“, ПАО „ЧМК“ и Газпромбанка. Об утверждении мирового соглашения», — следует из данных картотеки арбитражных дел. Очередное заседание состоится 25 сентября. Банк просил провести его в закрытом режиме. Иск в рамках финансового спора был подан в мае, а в июле «Мечел» его проиграл. С решением суда ответчики не согласились и документ обжаловали. Претензии финорганизации связаны с кредитом французского конгломерата BNP Paribas S.A., транши по которому профинансировала российская сторона. В отдельный процесс выделили ипотечные требования к заемщику. Иск по ним рассматривает Арбитражный суд Челябинской области. Газпромбанк является вторым по объему ссуженных средств кредитором холдинга Зюзина. Первое место удерживает банк ВТБ.

Газпромбанк и две компании Игоря Зюзина из Челябинска в споре на 11,9 млрд рублей решили помириться. На сайте Арбитражного суда Москвы появилось соответствующее уведомление. «Ходатайства „Мечела“, ПАО „ЧМК“ и Газпромбанка. Об утверждении мирового соглашения», — следует из данных картотеки арбитражных дел. Очередное заседание состоится 25 сентября. Банк просил провести его в закрытом режиме. Иск в рамках финансового спора был подан в мае, а в июле «Мечел» его проиграл. С решением суда ответчики не согласились и документ обжаловали. Претензии финорганизации связаны с кредитом французского конгломерата BNP Paribas S.A., транши по которому профинансировала российская сторона. В отдельный процесс выделили ипотечные требования к заемщику. Иск по ним рассматривает Арбитражный суд Челябинской области. Газпромбанк является вторым по объему ссуженных средств кредитором холдинга Зюзина. Первое место удерживает банк ВТБ.