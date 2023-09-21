Газпромбанк и холдинг челябинского олигарха в споре на 11,9 млрд решили помириться

Газпромбанк и две компании Игоря Зюзина из Челябинска в споре на 11,9 млрд рублей решили помириться. На сайте Арбитражного суда Москвы появилось соответствующее уведомление.
«Ходатайства „Мечела“, ПАО „ЧМК“ и Газпромбанка. Об утверждении мирового соглашения», — следует из данных картотеки арбитражных дел.
Очередное заседание состоится 25 сентября. Банк просил провести его в закрытом режиме.
Иск в рамках финансового спора был подан в мае, а в июле «Мечел» его проиграл. С решением суда ответчики не согласились и документ обжаловали. Претензии финорганизации связаны с кредитом французского конгломерата BNP Paribas S.A., транши по которому профинансировала российская сторона. В отдельный процесс выделили ипотечные требования к заемщику. Иск по ним рассматривает Арбитражный суд Челябинской области.
Газпромбанк является вторым по объему ссуженных средств кредитором холдинга Зюзина. Первое место удерживает банк ВТБ.
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