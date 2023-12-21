Курганцы написали на Первый канал, чтобы помочь экс-полицейским, получившим срок

Сотрудники Первого канала заинтересовались приговором курганским экс-полицейским

22 декабря 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганцы рассказали о приговоре полицейским Первому каналу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Щучанского округа (Курганская область) обратились в редакцию передачи «Человек и Закон» Первого канала, чтобы помочь осужденным экс-полицейским из местного отделения полиции. Они надеются на юридическую помощь и широкую огласку, которые должны помочь бывшим полицейским выйти из колонии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил участник инициативной группы из числа местных жителей. «Просим обратить внимание на несправедливый приговор бывшим сотрудникам ППС, попавшим в колонию. Обратились за помощью в передачу „Человек и Закон“», — рассказал член общественного совета при отделении полиции Максим Ионин. С помощью журналистов горожане надеются помочь экс-полицейским, которые были признаны виновными в применении насилия к задержанным и попали в колонию. Члены общественного совета считают несправедливым судебное решение апелляционного суда о замене бывшим сотрудникам условного срока реальным. Курганцы уверены, что сотрудники ППС не нарушали закон при задержаниях, а потерпевшие поранились сами или оговорили полицейских. В качестве доводов они располагают видеозаписями задержания нетрезвых водителей. На Первом канале общественникам, по их словам, пообещали оказать помощь. С супругой одного из попавших в колонию мужчин свяжется юрист передачи для оказания консультаций при подаче жалобы в суд кассационной инстанции. Ранее URA.RU сообщало, что двух экс-полицейских приговорили к лишению свободы за оказание насилия при задержании. Еще один мужчина был приговорен к условному сроку. Задержания и жалобы произошли в 2020 году, суды несколько раз пересматривали дело полицейских в закрытом режиме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Щучанского округа (Курганская область) обратились в редакцию передачи «Человек и Закон» Первого канала, чтобы помочь осужденным экс-полицейским из местного отделения полиции. Они надеются на юридическую помощь и широкую огласку, которые должны помочь бывшим полицейским выйти из колонии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил участник инициативной группы из числа местных жителей. «Просим обратить внимание на несправедливый приговор бывшим сотрудникам ППС, попавшим в колонию. Обратились за помощью в передачу „Человек и Закон“», — рассказал член общественного совета при отделении полиции Максим Ионин. С помощью журналистов горожане надеются помочь экс-полицейским, которые были признаны виновными в применении насилия к задержанным и попали в колонию. Члены общественного совета считают несправедливым судебное решение апелляционного суда о замене бывшим сотрудникам условного срока реальным. Курганцы уверены, что сотрудники ППС не нарушали закон при задержаниях, а потерпевшие поранились сами или оговорили полицейских. В качестве доводов они располагают видеозаписями задержания нетрезвых водителей. На Первом канале общественникам, по их словам, пообещали оказать помощь. С супругой одного из попавших в колонию мужчин свяжется юрист передачи для оказания консультаций при подаче жалобы в суд кассационной инстанции. Ранее URA.RU сообщало, что двух экс-полицейских приговорили к лишению свободы за оказание насилия при задержании. Еще один мужчина был приговорен к условному сроку. Задержания и жалобы произошли в 2020 году, суды несколько раз пересматривали дело полицейских в закрытом режиме.