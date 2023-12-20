20 декабря 2023

После встречи с Шумковым чиновника назначили на пост первого зама главы округа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аграрный комитет. Курган, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки, депутат
В Щучанском округе появился первый замглавы Фото:

Первым заместителем Щучанского муниципального округа Курганской области стал Андрей Бывакин. До этого он выиграл конкурс по формированию губернаторского резерва, с чем его лично поздравил глава региона Вадим Шумков. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с муниципальными властями.

«18 декабря Бывакин встретился с губернатором во время награждения победителей конкурса. 20 декабря его назначили на должность первого заместителя. До этого он год возглавлял юридический отдел округа», — рассказали источники. По их данным, с момента образования округа пост первого заместителя главы пустовал.

На момент написания новости, на сайте округа не было информации о новом заместителе. В приемной администрации URA.RU попросили обратиться по этому вопросу к управделами Ольге Морозовой, однако до нее не удалось дозвониться.

Ранее спустя месяц после назначения из администрации округа уволился и. о. замглавы Павел Самохвалов. Отставка была связана с переездом в другой город.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первым заместителем Щучанского муниципального округа Курганской области стал Андрей Бывакин. До этого он выиграл конкурс по формированию губернаторского резерва, с чем его лично поздравил глава региона Вадим Шумков. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с муниципальными властями. «18 декабря Бывакин встретился с губернатором во время награждения победителей конкурса. 20 декабря его назначили на должность первого заместителя. До этого он год возглавлял юридический отдел округа», — рассказали источники. По их данным, с момента образования округа пост первого заместителя главы пустовал. На момент написания новости, на сайте округа не было информации о новом заместителе. В приемной администрации URA.RU попросили обратиться по этому вопросу к управделами Ольге Морозовой, однако до нее не удалось дозвониться. Ранее спустя месяц после назначения из администрации округа уволился и. о. замглавы Павел Самохвалов. Отставка была связана с переездом в другой город.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...