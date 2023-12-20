После встречи с Шумковым чиновника назначили на пост первого зама главы округа

21 декабря 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

В Щучанском округе появился первый замглавы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первым заместителем Щучанского муниципального округа Курганской области стал Андрей Бывакин. До этого он выиграл конкурс по формированию губернаторского резерва, с чем его лично поздравил глава региона Вадим Шумков. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с муниципальными властями. «18 декабря Бывакин встретился с губернатором во время награждения победителей конкурса. 20 декабря его назначили на должность первого заместителя. До этого он год возглавлял юридический отдел округа», — рассказали источники. По их данным, с момента образования округа пост первого заместителя главы пустовал. На момент написания новости, на сайте округа не было информации о новом заместителе. В приемной администрации URA.RU попросили обратиться по этому вопросу к управделами Ольге Морозовой, однако до нее не удалось дозвониться. Ранее спустя месяц после назначения из администрации округа уволился и. о. замглавы Павел Самохвалов. Отставка была связана с переездом в другой город.

Первым заместителем Щучанского муниципального округа Курганской области стал Андрей Бывакин. До этого он выиграл конкурс по формированию губернаторского резерва, с чем его лично поздравил глава региона Вадим Шумков. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с муниципальными властями. «18 декабря Бывакин встретился с губернатором во время награждения победителей конкурса. 20 декабря его назначили на должность первого заместителя. До этого он год возглавлял юридический отдел округа», — рассказали источники. По их данным, с момента образования округа пост первого заместителя главы пустовал. На момент написания новости, на сайте округа не было информации о новом заместителе. В приемной администрации URA.RU попросили обратиться по этому вопросу к управделами Ольге Морозовой, однако до нее не удалось дозвониться. Ранее спустя месяц после назначения из администрации округа уволился и. о. замглавы Павел Самохвалов. Отставка была связана с переездом в другой город.